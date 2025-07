Wimbledon: Ben Shelton asegura la victoria tras cuatro puntos y un minuto de juego

LONDRES (AP) — Cuatro puntos. Tres aces. Alrededor de un minuto. Eso fue todo lo que necesitó Ben Shelton para cerrar una victoria de 6-2, 7-5 y 6-4 sobre Rinky Hijikata el viernes en un partido de segunda ronda de Wimbledon que se suspendió la noche anterior debido a la oscuridad cuando el marcador estaba 5-4 en el tercer set.

"Realmente no estaba buscando hacer cuatro aces", afirmó Shelton, décimo cabeza de serie.

Claro, Ben.

De cualquier manera, el dos veces semifinalista de Grand Slam estaba de mucho mejor humor que el jueves por la noche alrededor de las 9:30 de la tarde, cuando no estuvo de acuerdo con la decisión de detener el partido justo cuando estaba a punto de intentar cerrar la victoria en la cancha número 2. No hay luces artificiales allí, además Shelton dijo que le informaron que el sistema electrónico de llamadas de línea estaba a punto de dejar de funcionar.

Parecía bastante animado, y alguien se interpuso entre Shelton y el juez de silla, aunque el jugador dijo el viernes que eso realmente no era necesario.

"Supongo que cuando vio a un tipo de mi tamaño caminando rápidamente hacia el árbitro, tal vez pensó que estaba listo para pelear o algo así. Definitivamente no lo estaba", dijo Shelton. "Lo superé bastante rápido... Probablemente parecía más tenso de lo que era".

El estadounidense, que llegó a las semifinales en el Abierto de Estados Unidos 2023 y en el Abierto de Australia de este año, y Hijikata, un australiano clasificado en el puesto 87, regresaron al mismo estadio un poco menos de 16 horas después de la suspensión para lo que resultó ser solo un juego.

"Un poco extraño", comentó Hijikata.

Después de un período de calentamiento bastante más largo que la reanudación del juego real, Shelton comenzó con un ace de 226 km/h. El zurdo de 22 años luego hizo un segundo servicio que resultó en un retorno enmarcado por Hijikata, seguido de un ace a 225 km/h y uno más a 189 km/h para terminar rápidamente.

"Estoy contento con la forma en que lo manejé al salir hoy y ocuparme de mis asuntos", dijo Shelton, quien se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics, clasificado en el puesto 105, por la oportunidad de llegar a la cuarta ronda en el All England Club por segundo año consecutivo. "Nunca es ideal, mentalmente, tener que despertarse otro día y estar listo sabiendo que es un día de partido. Obviamente salí preparado para jugar dos 1/2 sets. No puedes simplemente salir y decir: 'Sí, voy a mantener el servicio'. ¿Qué pasa si no lo haces?"

Justo antes de que se detuvieran las cosas el jueves, ambos jugadores pensaron que deberían haber parado antes, porque era difícil ver durante un tiempo y el césped estaba resbaladizo.

Hijikata ganó los siguientes cinco puntos para extender el partido.

Pero no por mucho tiempo.

