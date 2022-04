Wimbledon no tenía "otra alternativa viable" que prohibir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos

Los organizadores de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, aseguraron este martes que el gobierno brit谩nico no les dej贸 "otra alternativa viable" que la de prohibir la participaci贸n de los tenistas rusos y bielorrusos en la edici贸n de este a帽o, y confirmaron que no habr谩 restricciones por el coronavirus, por lo que no habr谩 ning煤n impedimento para que el serbio Novak Djokovic pueda defender su t铆tulo.

As铆 lo record贸 Ian Hewitt, presidente del All England Club, que apunt贸 que el gobierno del pa铆s "ha establecido una gu铆a direccional para los organismos y eventos deportivos en el pa铆s con el objetivo espec铆fico de limitar la influencia de Rusia".

"Despu茅s de una larga y cuidadosa consideraci贸n, llegamos a dos conclusiones firmes. Primero, incluso si acept谩ramos entradas de jugadores rusos y bielorrusos con declaraciones escritas, correr铆amos el riesgo de que su 茅xito o participaci贸n se usase en beneficio de la maquinaria de propaganda del r茅gimen ruso, algo que no pod铆amos aceptar. Segundo, nuestro deber es garantizar que nuestras acciones no pongan en riesgo a los jugadores o a sus familias", a帽adi贸 en un 'briefing' informativo.

El directivo asegur贸 que entienden y lamentan "profundamente el impacto que esta decisi贸n tendr谩 en todas las personas afectadas". "Pero creemos que hemos tomado la decisi贸n m谩s responsable posible en las circunstancias, y no hay alternativa viable en el marco de la posici贸n del gobierno en esta situaci贸n verdaderamente excepcional y tr谩gica", sentenci贸.

La decisi贸n de Wimbledon de no permitir la participaci贸n de los tenistas rusos y bielorrusos por la invasi贸n de Ucrania fue fuertemente criticada tanto por la ATP como por la WTA, ya que las directrices junto a la Federaci贸n Internacional y los otros tres 'Grand Slams' (Australia, Roland Garros y el US Open), era que no hubiese veto. Por ello, los dos organismos podr铆an replicar restando en forma de puntos la importancia del 'grande' sobre hierba.

Uno de los perjudicados, el ruso Andrey Rublev, calific贸 el veto como "discriminaci贸n total", pero Hewitt replic贸 que esperan que "con el tiempo" todos los afectados puedan "entender" que su deseo es "lograr un resultado responsable". "No es discriminaci贸n en la forma que se dice", advirti贸.

Sobre la acusaci贸n de que Wimbledon no ha tomado medidas similares frente a acciones similares de otros pa铆ses, y que esto podr铆a sentar un precedente dif铆cil, el dirigente opin贸 que ha sido "una de las razones" que m谩s tuvieron en cuenta para decidir su "era el curso de acci贸n correcto".

"Realmente creemos que esta es una situaci贸n excepcional. Primero, tenemos una invasi贸n de un estado soberano con la escala y la gravedad que tiene. Tenemos la condena de m谩s de 140 naciones a trav茅s de las Naciones Unidas. Y, en nuestro caso, tenemos una orientaci贸n espec铆fica y directiva para abordar estos asuntos", sentenci贸.

Por otro lado, el All England Club confirm贸 que los jugadores no necesitar谩n vacunarse para competir en el torneo, por lo que el serbio Novak Djokovic, que apenas ha podido jugar tres tornes esta temporada por este motivo, podr谩 defender su t铆tulo

"Los requisitos establecidos por el gobierno para ingresar en el Reino Unido no incluyen la vacunaci贸n obligatoria y, por lo tanto, aunque por supuesto se recomienda, no ser谩 una condici贸n para competir", afirm贸 Sally Bolton, directora ejecutiva.

La directiva resalt贸 que planean desarrollar una edici贸n "normal este a帽o". "Por lo tanto, no tenemos la intenci贸n de implementar ninguna de las medidas de Covid-19 que vimos el a帽o pasado de manera sustancial", agreg贸, aclarando que, "por supuesto", no descartan tomar "m谩s medidas" si la situaci贸n lo requiere.