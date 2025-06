Wimbledon se prepara para temperaturas récord en el primer día del torneo

LONDRES (AP) — Wimbledon se prepara para un día de calor récord el lunes durante la primera jornada del torneo Grand Slam para antiguo del mundo.

La temperatura antes de que iniciaran los primeros juegos a las 11 de la mañana era de 28 grados Celsius (82 grados Fahrenheit), aunque aún no está cerca de los 29,3 C (85 F) que tuvieron el primer día del 2001.

“Pasaré todo el día yendo de un lugar sombreado a otro”, dijo Sally Bolton, la directora ejecutiva del All England Club.

"Obviamente, es un día muy caluroso. El primer punto obvio a destacar es que los atletas compiten en temperaturas como esta durante todo el año en el circuito", comentó Bolton. "Para nosotros, los británicos aquí en The Championships, se siente muy caliente".

La temperatura promedio diurna en Londres en junio es de 21,5 C (71 F), aunque la oficina meteorológica oficial del gobierno dijo que esta primavera fue "la más cálida y soleada del Reino Unido" desde que se lleva registro.

Wimbledon, al igual que otros torneos de tenis, monitorea la temperatura del aire, la temperatura de la superficie y la humedad para una lectura de estrés por calor. Si se supera los 30,1 C (aproximadamente 86 F), permitirán descansos de diez minutos entre el segundo y tercer set de los partidos femeninos y entre el tercer y cuarto set de los partidos masculinos.

Entre otras precauciones que se tomaron el lunes, Bolton mencionó que había más hielo disponible en la cancha para que los jugadores lo usaran para refrescarse, rotarán a las chicas y chicos recogepelotas con más frecuencia "si sentimos que es necesario", y dar descansos regulares a los trabajadores en los alrededores.

“Estamos ofreciendo el mismo consejo que muchos profesionales médicos: Vengan preparados. Traigan un sombrero. Usen protector solar. Vistan ropa ligera si pueden. Tomen descansos fuera del sol. Tenemos más de 100 puntos de agua alrededor del recinto, así que definitivamente manténganse hidratados”, comentó Bolton en referencia a los aficionados. "Y mantengan un ojo en sus amigos y en los demás a su alrededor. Si las personas parecen estar sufriendo un poco de estrés por calor, tenemos un equipo médico de tamaño considerable aquí".

Esto no se compara con lo que los atletas y espectadores experimentan durante el verano en el Abierto de Australia, que se celebra en enero en Melbourne, o el Abierto de Estados Unidos, que se lleva a cabo en agosto y septiembre en Nueva York, cuando las temperaturas regularmente alcanzan los 32 C (90 F) y pueden superar los 38 C (100 F).

Un análisis de Associated Press de 2023 mostró que las temperaturas máximas promedio sentidas durante el Abierto de Estados Unidos y los otros tres majors de tenis han aumentado de manera constante y se han vuelto más peligrosas en las últimas décadas, reflejando el cambio climático que ha creado olas de calor récord.

Esto puede inhibir a los jugadores de mostrar su mejor nivel o, peor aún, aumentar la probabilidad de enfermedades relacionadas con el calor.

El lunes los aficionados estaban utilizando paraguas para ofrecer sombra y no protección contra las lloviznas que a menudo se ven por estas partes. Hace un año, debido a las lluvias persistentes, se necesitaron cuatro días, en lugar de los dos programados, para completar la primera ronda.

“No estamos acostumbrados a este tipo de temperaturas, pero estamos absolutamente preparados para ello, y en realidad encantados de que esté soleado y no húmedo, como fue el año pasado”, indicó Bolton en referencia a las lluvias de 2024.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.