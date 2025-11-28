Wingtech apela decisiones sobre Nexperia ante la Corte Suprema de los Países Bajos

Por Toby Sterling

ÁMSTERDAM, 28 nov (Reuters) - La empresa china Wingtech comunicó el viernes que apeló ante la Corte Suprema de los Países Bajos las decisiones por las que se le retiró el control de su filial de fabricación de chips Nexperia.

La disputa sobre Nexperia, que ha contribuido a la escasez de chips de uso generalizado en los sistemas eléctricos de los automóviles, comenzó el 30 de septiembre, cuando el Gobierno neerlandés tomó el control de la empresa, alegando que estaba trasladando propiedad intelectual y operaciones a China.

Un día después, el Tribunal de Empresas de Ámsterdam suspendió de sus funciones a Xuezheng Zhang, antiguo director general de Nexperia, y puso las acciones de la empresa bajo el control de un abogado neerlandés.

La sentencia de urgencia se dictó a raíz de una demanda presentada por miembros europeos de la dirección de Nexperia alegando mala gestión.

La apelación de Wingtech, presentada el 26 de noviembre, argumentaba que las decisiones del 1 de octubre -tomadas en un solo día- no eran correctas debido a la implicación del Estado neerlandés y a que los jueces fallaron "ex parte", es decir, sin escuchar los argumentos de Wingtech.

El recurso de Wingtech se presentó ante la Corte Suprema porque el Tribunal de Empresas de Ámsterdam es un tribunal de apelación. No se espera que el alto tribunal se pronuncie este año.

Por otra parte, Wingtech apeló la intervención del Estado neerlandés, suspendida posteriormente tras las conversaciones con Pekín.

Aunque los gobiernos estadounidense, chino y neerlandés han dado un paso atrás en la disputa, la lucha por el control de Nexperia sigue perturbando la producción y la industria automotriz afirma que la escasez de sus chips sigue amenazando la producción.

Nexperia fabrica la mayor parte de sus obleas en Europa, y anteriormente enviaba la mayoría a China para su embalaje y distribución. Su sede europea ha interrumpido los envíos a China alegando impagos, mientras que la rama china opera de forma independiente. (Reporte de Toby Sterling, Editado en Español por Ricardo Figueroa)