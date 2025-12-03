Wirtz evita nueva derrota del Liverpool en empate 1-1 contra Sunderland
El centrocampista alemán Florian Wirtz fue protagonista en el empate 1-1 contra Sunderland de la 14ª jornada de Premier League, para evitar...
- 1 minuto de lectura'
El centrocampista alemán Florian Wirtz fue protagonista en el empate 1-1 contra Sunderland de la 14ª jornada de Premier League, para evitar otra derrota de los Reds.
Pese a dominar la primera mitad, el Liverpool volvió a tener que hacer frente a un resultado adverso, luego de que el marroquí Chemsdine Talbi (67') sorprendiera al arquero brasileño Alisson Becker.
Contra las cuerdas tras haber perdido 6 de sus 14 partidos de campeonato, el Liverpool se lanzó al ataque, y el empate llegó gracias a una gran acción individual de Wirtz.
El prodigio alemán recibió en el área, recortó a dos defensas rivales y disparó. Su lanzamiento se topó con las piernas del defensa Nordi Mukiele (81') y entró al fondo de la red. El alemán sin embargo sigue oficialmente sin haber marcado, ya que el gol fue atribuido como en propia puerta a Mukiele.
El resultado deja al Liverpool en 8ª posición con 22 puntos, a once del líder Arsenal, que venció horas antes 2-0 al Brentford.
bur-dam/iga
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
- 4
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos