Wirtz evita nueva derrota del Liverpool en empate 1-1 contra Sunderland

El centrocampista alemán Florian Wirtz fue protagonista en el empate 1-1 contra Sunderland de la 14ª jornada de Premier League, para evitar...

El centrocampista alemán Florian Wirtz fue protagonista en el empate 1-1 contra Sunderland de la 14ª jornada de Premier League, para evitar otra derrota de los Reds.

Pese a dominar la primera mitad, el Liverpool volvió a tener que hacer frente a un resultado adverso, luego de que el marroquí Chemsdine Talbi (67') sorprendiera al arquero brasileño Alisson Becker.

Contra las cuerdas tras haber perdido 6 de sus 14 partidos de campeonato, el Liverpool se lanzó al ataque, y el empate llegó gracias a una gran acción individual de Wirtz.

El prodigio alemán recibió en el área, recortó a dos defensas rivales y disparó. Su lanzamiento se topó con las piernas del defensa Nordi Mukiele (81') y entró al fondo de la red. El alemán sin embargo sigue oficialmente sin haber marcado, ya que el gol fue atribuido como en propia puerta a Mukiele.

El resultado deja al Liverpool en 8ª posición con 22 puntos, a once del líder Arsenal, que venció horas antes 2-0 al Brentford.

bur-dam/iga

