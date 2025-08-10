Wirtz ganó el premio al mejor jugador del año

El mediocampista de 22 años recibió 191 votos de la prensa deportiva alemana, más del doble que el francés Michael Olise, del Bayern Múnich y quien sumó 81 adhesiones.

Wirtz fue calificado como uno de los "mejores jugadores del mundo. Es de talla mundial" por el entrenador español Xabi Alonso, quien asumió en Real Madrid tras haber guiado al Bayer Leverkusen a su primer título en la Bundesliga en la temporada 2023-24.

Durante los 197 partidos que acumuló en sus seis temporadas con Bayer Leverkusen (2019-25), aportó 57 goles y 65 asistencias.

A su vez, el premio al entrenador del año fue para Julian Schuster, de 40 años y quien sumó 97 votos tras guiar al Friburgo al quinto puesto en su primer año al frente del equipo, clasificándolo a la edición 2025-26 de la Europa League. (ANSA).