Wirtz, Gyökeres, Cunha, Joao Pedro... los fichajes a seguir en la Premier League

Los hay recién llegados, como Florian Wirtz, Martín Zubimendi o Benjamin Sesko y los que han cambiado de colores, como Joao Pedro o Matheus Cunha: el mercado de fichajes ha vuelto a ser intenso en Premier League y la batalla por el campeonato, que arranca este viernes, se anuncia emocionante.

La casa por la ventana con Wirtz, ¿e Isak?

El vigente campeón no parece dispuesto a renunciar a su trono y ha vivido uno de los mercados más intensos de su larga historia. La llegada del talentoso centrocampista alemán Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, ha supuesto el mayor desembolso en la historia del club... que puede ser superado este mismo verano si se confirma el fichaje del delantero sueco Alexander Isak, procedente del Newcastle.

Para compensar estos gastos, los Reds vendieron al uruguayo Darwin Núñez y al colombiano Luis Díaz al Al Hilal saudita y al Bayern Múnich respectivamente.

Zubimendi apunta, Gyökeres dispara

El Arsenal, segundo clasificado en las últimas tres ediciones de la Premier League y que aspira a su primer campeonato desde 2004, necesitaba un director de orquesta para organizar el juego y el olfato de un goleador nato. El entrenador español Mikel Arteta ha logrado ambos objetivos con la llegada del centrocampista español Martín Zubimendi, procedente de la Real Sociedad, y del atacante sueco Viktor Gyökeres, del Sporting de Portugal ¿será este el año de los Gunners?

Joao Pedro, Estevao, Hato... el desfile continúa

El Chelsea, gran animador de los mercados de fichajes en Inglaterra de los últimos años, ha hecho honor a las expectativas con una ventana llena de actividad.

Los atacantes brasileños Joao Pedro y Estevao, procedentes del Brighton y del Palmeiras, el extremo Jamie Gittens (Borussia Dortmund) o el lateral Jorrel Hato (Ajax) reforzarán a los Blues, que tras haber conquistado el Mundial de Clubes y la Conference League, aspiran en esta nueva campaña a la Premier League y Liga de Campeones.

Cherki y Reijnders, tiritas para el gigante herido

Tras una inusual temporada sin títulos, el Manchester City de Pep Guardiola se movió pronto en el mercado para fichar al centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders, procedente del AC Milan, y al extremo francés Rayan Cherki, del Lyon. Ambos jugadores debutaron ya en el Mundial de Clubes, en el que los Citizens cayeron en octavos de final.

El estándar en el lado azul de Mánchester pasa por recuperar el trono de Inglaterra, tras haber ganado de forma consecutiva cuatro títulos entre 2021 y 2024.

Cunha y Sesko para salir del infierno

El Manchester United, 15º clasificado la pasada temporada, ha apostado por el contrastado mediapunta brasileño Matheus Cunha (Wolverhampton) y por el prometedor goleador esloveno Benjamin Sesko (RB Leipzig) para tratar de volver a la parte noble de la tabla tras una temporada desastrosa, que incluyó la derrota en la final de la Europa League.

El técnico portugués Ruben Amorim también ha incorporado a sus filas al extremo Bryan Mbeumo (Brentford) y al joven lateral paraguayo Diego León, que llega a Mánchester procedente del Cerro Porteño.

Newcastle y Tottenham también se mueven

Pese a quedar solo una posición por encima de los puestos de descenso, el Tottenham jugará Liga de Campeones gracias a su título de Europa League. Dirigido ahora por Thomas Frank y sin el emblemático jugador coreano Son Heung-min, los Spurs inician una nueva etapa para la que se han reforzado con el extremo ghanés Mohammed Kudus (West Ham) y con el delantero francés Mathys Tel (Bayern Múnich) como principales refuerzos.

Por su parte, el Newcastle, en previsión de una salida de Isak, ha fichado al extremo Anthony Elanga (Nottingham Forest) y al guardameta Aaron Ramsdale (Southampton), que estarán al servicio del talento brasileño Bruno Guimaraes para afrontar la nueva temporada, que incluye la participación en la Champions.