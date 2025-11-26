Wisconsin busca bloquear libertad de mujer involucrada en apuñalamiento

WAUKESHA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Wisconsin han solicitado a un tribunal estatal que revoque la liberación condicional de Morgan Geyser, la mujer que en 2014 casi mató a puñaladas a su compañera diciendo que era por un personaje ficticio y recientemente se escapó de un hogar grupal.

Un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha acordó el miércoles sellar la petición presentada por el Departamento de Correcciones el martes por la noche para revocar la liberación condicional de Geyser. Un juez del condado de Waukesha aprobó a principios de este año la liberación de Geyser de una institución mental estatal para vivir en un hogar grupal.

Geyser se quitó su brazalete de monitoreo GPS el sábado por la noche y huyó del hogar grupal en Madison, Wisconsin, con un acompañante de 43 años, informaron autoridades. La policía encontró a Geyser fuera de Chicago el domingo por la noche, a unos 274 kilómetros (170 millas) de Madison.

Geyser no se opuso a su extradición a Wisconsin en una comparecencia en un tribunal de Chicago el martes. Las autoridades de Wisconsin tienen 30 días para recogerla.

El abogado de Geyser, Tony Cotton, no respondió a un correo electrónico el miércoles solicitando comentarios sobre la solicitud del estado para revocar su liberación.

Si se revoca la liberación condicional de Geyser, podría ser enviada de regreso a la institución mental donde pasó la mayor parte de los últimos ocho años. También podría enfrentar nuevos cargos en relación con su fuga.

El acompañante de Geyser ha sido acusado de allanamiento y obstrucción, pero The Associated Press no está nombrando al acompañante porque la persona no ha sido acusada de ayudar en la fuga de Geyser. La AP no ha logrado contactar a esa persona.

Sin embargo, el acompañante llamó a WKOW-TV el lunes, diciendo que los dos se hicieron amigos en la iglesia y se habían visto diariamente durante el último mes. Declaró que Geyser decidió huir porque temía que su hogar grupal ya no les permitiera verse.

"Huyó por mí", dijo el amigo a la estación de televisión.

Geyser y su acompañante tomaron un autobús durante la noche hacia Illinois, relató el amigo.

Geyser y su amiga, Anissa Weier, atrajeron a una de sus compañeras de clase, Payton Leutner, a un parque en Waukesha en 2014. Geyser apuñaló a Leutner 19 veces, casi alcanzando su corazón, mientras Weier la animaba. Las tres niñas tenían 12 años en ese momento. Leutner apenas sobrevivió.

Geyser y Weier luego dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner con la esperanza de impresionar al personaje ficticio "Slender Man" y convertirse en sus sirvientes. Dijeron que temían que "Slender Man" lastimara a sus familias si no lo hacían.

"Slender Man" fue creado en línea por Eric Knudson en 2009 como una figura misteriosa que es insertada en fotos cotidianas de niños jugando. Se convirtió en un personaje popular en videojuegos, historias en línea y una película de 2018.

Tanto Geyser como Weier fueron finalmente internadas en una institución mental estatal: Geyser por 40 años y Weier por 25. La ley de Wisconsin permite que las personas internadas en instituciones estatales soliciten su liberación. Weier obtuvo la liberación condicional en 2021. Geyser, ahora de 23 años, ganó la liberación condicional en septiembre después de cuatro solicitudes y fue colocada en el hogar grupal.

Los funcionarios de salud estatales intentaron bloquear su liberación en marzo, diciendo al juez que Geyser no informó a su equipo de terapia que había leído "Rent Boy", una novela sobre asesinato y venta de órganos en el mercado negro. También alegaron que ha estado comunicándose con un hombre que colecciona artefactos de asesinatos y le ha enviado su propio dibujo de un cuerpo decapitado y una postal diciendo que quiere ser íntima con él.

El juez concluyó que Geyser no estaba tratando de ocultar nada y procedió con su liberación, que se finalizó en septiembre.

Bauer reportó desde Madison, Wisconsin.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.