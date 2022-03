Witherspoon adquiere derechos de novela de Parton para cine

NUEVA YORK (AP) ‚ÄĒ Con el apoyo de su amiga Reese Witherspoon, Dolly Parton espera volver a ser una estrella de cine.

Parton se asoci√≥ con la compa√Ī√≠a de Witherspoon Hello Sunshine para una adaptaci√≥n de la exitosa novela que coescribi√≥ con James Patterson, ‚ÄúRun, Rose Run‚ÄĚ. Publicada a principios de marzo, la obra se centra en el v√≠nculo entre una aspirante a cantante country en Nashville y una superestrella country retirada, un personaje que Parton dijo en entrevistas con la prensa que estaba deseosa de interpretar en una pel√≠cula.

‚ÄúJames y yo amamos a Reese y esperamos trabajar con ella y su maravilloso equipo‚ÄĚ, dijo la superestrella el lunes en un comunicado.

Witherspoon, quien creci√≥ en Nashville y gan√≥ un Oscar por interpretar a la cantante country June Carter Cash en ‚ÄúWalk the Line‚ÄĚ ("Johnny & June: Pasi√≥n y locura"), dijo en un comunicado que Parton hab√≠a sido durante mucho tiempo uno de sus √≠dolos.

‚ÄúDolly Parton no s√≥lo es un √≠cono para m√≠, sino una verdadera inspiraci√≥n para las mujeres y ni√Īas de todo el mundo‚ÄĚ, dijo la actriz. ‚ÄúMi admiraci√≥n por ella creci√≥ a√ļn m√°s cuando le√≠ ‚ÄėRun, Rose, Run‚Äô, un libro apasionante y desgarrador que no pude dejar. No podr√≠a sentirme m√°s honrada de trabajar con ella y James para llevar esta extraordinaria historia a la pantalla‚ÄĚ.

Parton ha actuado principalmente en televisi√≥n en los √ļltimos a√Īos, incluyendo en la serie ‚ÄúGrace & Frankie‚ÄĚ en una aparici√≥n como actriz invitada, pero en las d√©cadas de 1980 y 1990 protagoniz√≥ pel√≠culas como ‚Äú9 to 5" ("C√≥mo eliminar a su jefe"), ‚ÄúSteel Magnolias‚ÄĚ ("Flores de acero") y ‚ÄúStraight Talk‚ÄĚ ("Famosa por error").