Witkoff de EE. UU. habla de avances en conversaciones sobre Ucrania, incluidas garantías de seguridad

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) -

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el martes que se habían logrado avances significativos en varias cuestiones críticas a las que se enfrenta Ucrania, entre ellas las garantías de seguridad y un "plan de prosperidad".

"Estamos de acuerdo con la Coalición en que unas garantías de seguridad duraderas y unos compromisos de prosperidad sólidos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y seguiremos trabajando juntos en este esfuerzo", dijo Witkoff en una publicación en X tras las conversaciones en París entre los aliados de Ucrania. (Reporte de Ryan Jones, Bhargav Acharya, Doina Chiacu. Edición en español de Manuel Farías. Mesa de edición en español, santiago.desk@thomsonreuters.com)