Witkoff de EE. UU. habla de avances en conversaciones sobre Ucrania, incluidas garantías de seguridad

Witkoff de EE. UU. habla de avances en conversaciones sobre Ucrania, incluidas garantías de seguridad
Yevhen Titov - AP

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) -

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el martes que se habían logrado avances significativos en varias cuestiones críticas a las que se enfrenta Ucrania, entre ellas las garantías de seguridad y un "plan de prosperidad".

"Estamos de acuerdo con la Coalición en que unas garantías de seguridad duraderas y unos compromisos de prosperidad sólidos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y seguiremos trabajando juntos en este esfuerzo", dijo Witkoff en una publicación en X tras las conversaciones en París entre los aliados de Ucrania. (Reporte de Ryan Jones, Bhargav Acharya, Doina Chiacu. Edición en español de Manuel Farías. Mesa de edición en español, santiago.desk@thomsonreuters.com)

