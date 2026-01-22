Witkoff, enviado de EEUU, dice que las conversaciones de paz para Ucrania se reducen a una cuestión

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) - El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el jueves que se habían hecho "muchos progresos" en las conversaciones de paz de Ucrania y que las negociaciones se reducían a una última cuestión

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Rusia, y por separado con Kiev y líderes europeos, sobre varios borradores diferentes de un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo a pesar de las repetidas promesas de Trump de cerrar uno

"Si ambas partes quieren resolver esto, vamos a conseguir que se resuelva", dijo Witkoff a una audiencia en el Foro Económico Mundial de Davos

"Creo que hemos avanzado mucho", añadió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo un día antes en el foro de Davos que los líderes de Rusia y Ucrania serían "estúpidos" de no lograr reunirse y llegar a un acuerdo

Witkoff dijo que se dirigiría a Moscú el jueves. Habló en una aparición improvisada en un desayuno de trabajo sobre el futuro de Ucrania, con panelistas entre los que se encontraban el secretario de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente finlandés, Alexander Stubb

Rutte expresó su confianza en que Trump estuviera comprometido con la independencia y la soberanía de Ucrania. "Nunca he dudado de ello", dijo Rutte. "Lo que necesitamos es mantener la vista en la pelota de Ucrania. No la dejemos caer", añadió

(Información de Benoit Van Overstraeten y Alessandro Parodi, edición de Richard Lough, edición en español de Jorge Ollero Castela)