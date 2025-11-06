Witkoff revela que EEUU anunciará esta noche la adhesión de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha revelado este jueves que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará la adhesión de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes.

"Los Acuerdos de Abraham son importantes. Esta noche vuelo de vuelta a Washington porque vamos a anunciar que otro país se va a unir", ha dicho Witkoff durante una entrevista en el America Business Forum que se celebra en la ciudad estadounidense de Miami, sin dar detalles sobre qué país será el que se sume.

Estos acuerdos supusieron que Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán establecieran lazos diplomáticos con Israel, sumándose a Egipto (1979) y Jordania (1994). La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha desatado tensiones con gobiernos que recientemente se consideraban posibles incorporaciones, como Arabia Saudí, que lo ha condicionado al establecimiento de un Estado palestino.