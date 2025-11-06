Witkoff revela que EEUU anunciará esta noche la adhesión de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham
Witkoff revela que EEUU anunciará esta noche la adhesión de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha revelado este jueves que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará la adhesión de un nuevo país a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes.
"Los Acuerdos de Abraham son importantes. Esta noche vuelo de vuelta a Washington porque vamos a anunciar que otro país se va a unir", ha dicho Witkoff durante una entrevista en el America Business Forum que se celebra en la ciudad estadounidense de Miami, sin dar detalles sobre qué país será el que se sume.
Estos acuerdos supusieron que Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán establecieran lazos diplomáticos con Israel, sumándose a Egipto (1979) y Jordania (1994). La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha desatado tensiones con gobiernos que recientemente se consideraban posibles incorporaciones, como Arabia Saudí, que lo ha condicionado al establecimiento de un Estado palestino.
- 1
Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández
- 2
Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe
- 3
Villa del Parque: un jubilado atacó a una joven por estacionar el auto frente a su casa
- 4
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2