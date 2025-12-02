Witkoff y Kushner se reunirán con Putin en Moscú para tratar el fin de la guerra de Ucrania

*

Por Guy Faulconbridge y Steve Holland

MOSCÚ/WASHINGTON, 2 dic (Reuters) -

El enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunirán el martes con el presidente ruso, Putin, para hablar sobre una posible forma de poner fin al conflicto europeo más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere poner fin a la guerra en Ucrania, que su Gobierno tacha de "baño de sangre" y "guerra indirecta", pero sus esfuerzos hasta ahora, incluida una cumbre con Putin en Alaska en agosto, aún no han traído la paz.

La semana pasada se filtró un borrador de 28 propuestas de paz de Estados Unidos, que asustó a las autoridades ucranianas y europeas, ya que consideraron que se plegaba a las principales exigencias de Moscú sobre la OTAN, el control por Moscú de una quinta parte de Ucrania y las restricciones al ejército ucraniano.

Las potencias europeas presentaron entonces su contrapropuesta de paz y, en las conversaciones de Ginebra, Estados Unidos y Ucrania afirmaron haber creado un "marco de paz actualizado y perfeccionado" para poner fin a la guerra.

Putin ha dicho que hasta ahora las conversaciones no versan sobre un proyecto de acuerdo, sino sobre un conjunto de propuestas que, según dijo la semana pasada, "podrían ser la base de futuros acuerdos".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que la reunión de Witkoff con Putin tendría lugar en la segunda mitad del martes, pero se negó a pronunciarse sobre las líneas rojas de Rusia, afirmando que la diplomacia de megáfono no era útil.

Un alto cargo de la Casa Blanca dijo que Witkoff estaría acompañado por Kushner en su viaje a Rusia.

Putin ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a hablar de paz, pero que si Ucrania se niega a llegar a un acuerdo, el ejército ruso avanzará más y tomará más territorio ucraniano.

Los soldados rusos controlan más del 19% de Ucrania, o 115.600 kilómetros cuadrados, un punto porcentual más que hace dos años, y han avanzado en 2025 al ritmo más rápido desde 2022, según los mapas proucranianos.

Mandos militares rusos comunicaron el lunes a Putin que el ejército ruso había capturado las ciudades ucranianas de Pokrovsk y Vovchansk, a primera línea del frente.

Dirigentes estadounidenses afirman que más de 1,2 millones de hombres han muerto o resultado heridos en la guerra. Ni Ucrania ni Rusia revelan sus pérdidas.

EUROPA, LA OTAN Y LOS NEGOCIOS CON RUSIA

Desde que surgió el borrador de las propuestas estadounidenses a finales del mes pasado, las potencias europeas se han apresurado a reforzar a Ucrania frente a lo que consideran una paz punitiva prorrusa que podría abrir Rusia a la inversión estadounidense en petróleo, gas y tierras raras y devolver a Moscú al G8.

Entre las principales exigencias rusas figuran la promesa de que Ucrania nunca entrará en la OTAN, la limitación del ejército ucraniano, el control ruso de todo el Dombás, el reconocimiento del control ruso de Crimea, Dombás, Zaporiyia y Jersón, y la protección de los rusoparlantes y los creyentes ortodoxos rusos en Ucrania.

Ucrania dice que esto equivaldría a una capitulación y la dejaría expuesta a una eventual conquista por parte de Rusia, aunque Estados Unidos también ha propuesto una garantía de seguridad de 10 años para Kiev.

Witkoff, Kushner y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron el domingo con Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, en el club Shell Bay de Witkoff, cerca de Miami.

"Compartimos la opinión de que la guerra debe llegar a un final justo", dijo el presidente Volodímir Zelenski en la red social X tras las conversaciones en París.

Putin envió miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022. El conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014 después de que un presidente prorruso fuera derrocado en la Revolución Maidan de Ucrania y Rusia se anexionara Crimea, con fuerzas separatistas respaldadas por Rusia luchando contra las fuerzas armadas de Ucrania.

(Información de Guy Faulconbridge; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)