- Wizz Air busca entrar en EEUU tras su retirada de Oriente Próximo

26 ene (Reuters) - Wizz Air ha solicitado la autorización de Estados Unidos para operar vuelos entre Reino Unido y EE. UU., en un momento en que la aerolínea húngara de bajo coste pretende aprovechar el lucrativo mercado transatlántico tras reducir sus planes de expansión en Oriente Próximo el año pasado

La filial británica de la aerolínea ha solicitado al Departamento de Transporte de EE. UU. una exención y un permiso de compañía aérea extranjera para operar vuelos regulares y chárter entre los dos países y pidió autorización para iniciar los servicios "lo antes posible", según se desprende de una comunicación fechada el viernes

Wizz Air UK solicitaba el permiso para poner en marcha servicios de pasajeros al amparo del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2020 entre ambos países, conocido como Acuerdo de Cielos Abiertos

La aerolínea dijo que en un principio sólo pretende realizar servicios chárter de pasajeros en función de la demanda estacional y de los clientes, aunque solicitaba una autorización más amplia para futuros vuelos regulares

La aerolínea había declarado en julio del año pasado que abandonaba sus deficitarias operaciones en Abu Dabi para centrarse en su principal mercado de Europa del Este, ya que la escalada de las tensiones políticas en Oriente Próximo echó por tierra su ambición de expansión en la región

La aerolínea declinó hacer comentarios. El Departamento de Transporte estadounidense no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters. (Información de Raechel Thankam Job en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)