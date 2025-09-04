Wizz Air impulsa su crecimiento en España con una capacidad récord de 10 millones de asientos

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) - Wizz Air ha anunciado un ambicioso plan de expansión para este año en el que ofrecerá un total de 10 millones de asientos desde España, una cifra histórica para la compañía. La aerolínea ha puesto el foco en la accesibilidad y las tarifas asequibles para los viajeros españoles, consolidando su red de destinos y su presencia en el territorio. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la aerolínea ha sumado 35 nuevas rutas que conectarán 16 aeropuertos españoles con destinos en toda Europa. Entre estas nuevas conexiones, destacan las que unirán ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla con Londres Luton. Además, se han inaugurado destinos novedosos como Gdansk y Skopie, ampliando el abanico de opciones para los viajeros. Este crecimiento ha permitido a Wizz Air alcanzar la mayor capacidad de asientos de su historia en rutas como la que une España con Roma, donde la aerolínea se ha posicionado como líder del mercado. REFUERZO EN LAS ISLAS CANARIAS. El compromiso de la aerolínea con las Islas Canarias también se ha visto reforzado. Wizz Air opera actualmente desde Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con un total de 15 rutas hacia 10 destinos. Para 2025, la compañía ha superado el millón de asientos ofrecidos desde y hacia las islas, lo que representa un incremento del 28% en su capacidad operativa respecto al año anterior. Desde el inicio de sus operaciones, la aerolínea ha transportado a más de 3,5 millones de pasajeros en el archipiélago. En lo que va de 2025, Wizz Air ha operado más de 29.000 vuelos en España, un 17,5% más que en el mismo periodo de 2024, transportando a 6,4 millones de pasajeros. Este crecimiento de 22,4% interanual se ha acompañado de un índice de regularidad del 99,8% y una mejora del 16,6% en la puntualidad, lo que demuestra la fiabilidad de la aerolínea. Los billetes para todas las rutas están disponibles para su compra en la página web y la aplicación móvil de Wizz Air.

