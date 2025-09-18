Wizz Air lanza su primera campaña creada con inteligencia artificial

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Wizz Air, en colaboración con The Liberty Guild y Monks, ha lanzado 'Locos', su primera campaña publicitaria desarrollada en su totalidad con inteligencia artificial. La iniciativa, creada en España, utiliza un juego de palabras que asocia el término 'Locos' con el concepto de 'low-cost', buscando inspirar a los viajeros a vivir aventuras espontáneas gracias a sus tarifas asequibles. La campaña emplea diversas herramientas de IA, incluyendo Midjourney, Runway, Google's Nano Banana, Topaz y Flux, para generar imágenes, editar, diseñar el sonido, realizar el casting e incluso la locución. Este enfoque ha permitido a la aerolínea reducir costes y tiempos de producción de manera significativa. La publicidad muestra a personas que rompen con su rutina para realizar viajes improvisados, como visitar Roma o Venecia, concluyendo con el eslogan: 'Porque ser low-cost no solo significa pagar menos, sino atreverse a vivir más'.

APUESTA POR EL MERCADO ESPAÑOL

Esta campaña representa una de las mayores inversiones publicitarias de Wizz Air en España, subrayando el crecimiento de la aerolínea en el país. Actualmente, Wizz Air ofrece 126 rutas que conectan España con 28 destinos en 15 países. Opera una flota de 237 aeronaves Airbus A320 y A321. La directora comercial de Wizz Air, Silvia Mosquera, destacó que la campaña refuerza la identidad de la compañía como 'digital-first' y su compromiso con la vanguardia tecnológica. Por su parte, Jon Williams, CEO de The Liberty Guild, señaló que este proyecto demuestra cómo la IA puede ser utilizada para campañas creativas a gran escala, combinando la tecnología con la "brillantez humana" y el conocimiento cultural local.