Wizz Air registra pérdidas trimestrales, pero sus acciones suben ante esperanzas de recuperación

Por Joanna Plucinska

29 ene (Reuters) - Wizz Air informó el jueves de unas pérdidas operativas en el tercer trimestre en línea con las expectativas, tras elevar anteriormente este mes sus previsiones de crecimiento de capacidad gracias a las entregas adicionales de Airbus y al regreso de aviones que habían sido inmovilizados.

Las acciones y los beneficios de la aerolínea se han visto sometidos a presión por los problemas con los motores de Pratt & Whitney, propiedad de RTX, así como por los conflictos en Oriente Próximo y Europa del Este.

"Nos estamos recuperando progresivamente de la inmovilización de aviones relacionada con los motores y, en el próximo ejercicio fiscal, nuestro objetivo es tener una media de 20-25 aviones en tierra debido a problemas con el metal pulverizado", dijo el director ejecutivo, Jozsef Varadi, en un comunicado.

Las acciones de Wizz Air subieron más de un 10% a las 0848 GMT y Varadi dijo a Reuters que se complacía en informar de unos resultados "sin sorpresas y bastante benignos".

Las pérdidas operativas de Wizz Air aumentaron hasta los 123,9 millones de euros (US$148,5 millones) en el trimestre, frente a los 75,9 millones de euros del año anterior. Los analistas encuestados por LSEG esperaban unas pérdidas de 137,95 millones de euros.

El ejercicio financiero de la aerolínea finaliza el 31 de marzo.

(US$1 = 0,8344 euros)

(Información de Joanna Plucinska en Londres y Raechel Thankam Job en Bangalore; edición de Thomas Derpinghaus y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)