WNBA: Develan misterio “juguetes sexuales”

Se trata de una iniciativa de una empresa que opera en el sector de las criptomonedas dedicado a las "memecoins" (criptomonedas derivadas de memes de Internet) llamado "Green Dildo Coin", que admitió que formaba parte de un plan de marketing para su producto.

Así lo reconoció un vocero anónimo de la misma citado por el diario "USA Today", en diálogo con el cual afirmó: "No hemos hecho esto porque no nos gusten los deportes femeninos o porque algunas narrativas que están de moda en estos momentos nos resulten ridículas. Sabíamos que para llamar la atención teníamos que idear estrategias que se hicieran virales sin tener que pagarle a un grupo de influencers".

El portavoz anónimo aclaró que ninguna de las dos personas arrestadas por lanzar "consoladores" de color verde a la cancha forma parte del grupo al que él pertenece y que se dedica a los "memecoins", criptomoneda que capitaliza el entusiasmo popular en torno a una personalidad, un movimiento o un fenómeno viral en Internet, pero que carece de utilidad económica o transaccional y suele considerarse puramente especulativa.

La "iniciativa" publicitaria, al menos, logró su cometido, pues se generó un gran debate en torno a una situación que se registró en al menos seis partidos de la WNBA y que muchos consideraron peligrosa ante la posibilidad de que alguno de los "juguetes sexuales" lanzados a la cancha pudiera impactar en una jugadora o en una árbitro, mientras que otros lo tomaron con algo más de humor.

A la Liga profesional, sin embargo, no le resultó gracioso y advirtió que, en virtud de las normas de seguridad, cualquier aficionado que arroje objetos a la cancha será expulsado y, además de verse impedido de concurrir a los estadios por el lapso mínimo de un año, será arrestado y procesado por las autoridades.