Wolff, en conversaciones para vender parte de su participación en equipo Mercedes de la F1

LONDRES, 11 de noviembre (Reuters) - Toto Wolff está en conversaciones avanzadas para vender parte de su participación en Mercedes F1 en una operación que valoraría al equipo de Fórmula Uno en la cifra récord de US$6.000 millones, informaron el martes Sportico y el Financial Times.

En la actualidad, Wolff, Mercedes-Benz e Ineos poseen el 33% de las acciones cada uno.

Mercedes dijo que no haría ningún comentario sobre los reportes, pero añadió que "la gobernanza del equipo se mantendrá sin cambios, y los tres socios están plenamente comprometidos con el éxito continuo de Mercedes-Benz en la F1".

Los reportes señalan que el austriaco, que es director del equipo y de Mercedes Motorsport, planea atraer a un inversor externo al holding que posee su participación.

El FT citó a una fuente diciendo que el inversor no identificado acabaría tomando una participación de alrededor del 5% en el equipo, con Wolff permaneciendo en sus funciones.

Mercedes ganó ocho títulos de Constructores seguidos de 2014 a 2021 y es segundo en la clasificación de 2025 tras 21 carreras de 24.

McLaren, que utiliza motores Mercedes, se ha hecho con la corona de Constructores por segundo año consecutivo y parece encaminado a sumar también el título de pilotos.

(Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)