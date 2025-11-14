Woltemade resuelve en Luxemburgo y deja a Alemania a las puertas del Mundial

Gracias a un doblete de Nick Woltemade, Alemania consiguió una valiosa y trabajada victoria este viernes en Luxemburgo (2-0), con la que queda a un punto de clasificarse al Mundial 2026.

Con 12 unidades en la tabla, Alemania mantiene el primer lugar del grupo empatada con Eslovaquia, pero por delante en la diferencia de goles general (+7 contra +4), que logró una victoria en casa contra Irlanda (1-0) en el tiempo añadido.

Los compañeros de Jonathan Tah, capitán por una noche en ausencia de Joshua Kimmich, podrán conformarse con un empate el lunes por la noche en Leipzig contra Eslovaquia para asegurar su billete a América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) el próximo año (11 de junio-19 de julio).

Dominados y presionados en la primera mitad por el modesto equipo local, los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann marcaron la diferencia en la segunda mitad gracias a Nick Woltemade, su hombre providencial del momento, autor de un doblete (49' y 69').

El delantero del Newcastle ya había sido decisivo en el último partido de clasificación de la Mannschaft para el Mundial, hace un mes en Belfast contra Irlanda del Norte (1-0), al marcar su primer gol con la selección.

