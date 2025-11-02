Wolverhampton despide a Pereira después de 10 jornadas sin ganar

El Wolverhampton, que se mantiene en el último lugar de la Liga Premier, despidió al entrenador Vitor Pereira el domingo debido a que el equipo sigue sin ganar esta temporada.

Pereira se unió a los Wolves en diciembre cuando el equipo estaba en el penúltimo lugar de la liga, aseguró su permanencia en la lucrativa primera división en abril y se le otorgó un nuevo contrato de tres años en septiembre.

Sin embargo, los Wolves llegaron a noviembre con solo dos puntos después de diez partidos en la liga, habiendo perdido ocho y empatado dos. El último partido de Pereira al mando fue la derrota del sábado 3-0 ante el Fulham.

"Los resultados y las actuaciones de esta temporada han estado por debajo de los estándares aceptables, y como resultado se consideró necesario un cambio de liderazgo", dijeron los Wolves en un comunicado.

El presidente ejecutivo de los Wolves, Jeff Shi, dijo al otorgar a Pereira un nuevo contrato que "ahora es un momento para la estabilidad".

Sin embargo, seis semanas después, Pereira se ha ido.

"Vitor y su equipo trabajaron incansablemente para los Wolves y nos ayudaron a superar un período desafiante la temporada pasada, por lo cual estamos agradecidos", expresó Shi.

"Desafortunadamente, el inicio de esta temporada ha sido una decepción y, a pesar de nuestro fuerte deseo de dar tiempo y partidos al entrenador para encontrar una mejora, hemos llegado a un punto en el que debemos hacer un cambio.

"Agradecemos a Vitor y su personal por sus esfuerzos y les deseamos lo mejor para el futuro".

Los ocho miembros del personal técnico de Pereira también han dejado el club, añadieron los Wolves.

El entrenador del equipo sub21, James Collins, y el entrenador del equipo sub18, Richard Walker, se encargarán de los entrenamientos mientras los Wolves finalizan el nombramiento de un nuevo entrenador.

El próximo partido de los Wolves es el sábado contra el Chelsea en la liga.

Pérdida de jugadores clave

Los preparativos de Pereira para la temporada se vieron afectados por la venta de los que probablemente eran sus dos mejores jugadores de la última campaña, el delantero brasileño Matheus Cunha al Manchester United y el lateral izquierdo Rayan Ait-Nouri al Manchester City.

Mientras que el delantero, Jørgen Strand Larsen, se perdió el inicio de la temporada debido a una mezcla de lesión y los efectos de estar vinculado con un posible traspaso al Newcastle en la pretemporada.

Esto llevó a que los Wolves perdieran sus primeros cinco partidos de liga de la temporada, obteniendo su primer punto en un empate ante el Tottenham el último fin de semana de septiembre.

Pereira estuvo involucrado en un intercambio acalorado con los aficionados de los Wolves después de perder el fin de semana pasado 3-2 ante el Burnley, donde secciones de la multitud corearon: "Te van a despedir por la mañana".

Los Wolves han concedido más goles que cualquier otro equipo (22) y ningún equipo ha marcado menos goles que sus siete.

Los Wolves también fueron eliminados de la Copa de la Liga Inglesa por el Chelsea a mitad de semana.

