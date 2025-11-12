Wolves sin victorias y últimos en la Liga Premier contratan a Rob Edwards como entrenador

WOLVERHAMPTON, Inglaterra (AP) — Rob Edwards ha sido encargado de levantar al Wolverhampton en la Liga Premier.

Wolves contrató a Edwards como entrenador el miércoles, en reemplazo de Vitor Pereira, quien fue despedido el 2 de noviembre con el equipo en último lugar en la Premier y aún sin una victoria.

Esa sigue siendo la situación, con el único partido de Wolves desde entonces siendo una derrota 3-0 ante Chelsea el sábado.

Edwards, quien jugó para Wolves de 2004 a 2008, nació cerca y es fanático del club, toma el mando de un equipo que ha pasado 15 partidos consecutivos de liga sin una victoria, 11 de los cuales han sido esta temporada. Wolves tiene solo dos puntos y ya está a ocho puntos de la salvación.

Edwards anteriormente dirigió a Luton Town en la máxima categoría de Inglaterra. Se unió al Middlesbrough de segunda división en junio con un contrato de tres años, pero pidió salir después de ser contactado por Wolves.

Con Middlesbrough actualmente en segundo lugar, Edwards está cambiando una carrera de ascenso por una lucha de descenso en lo que será su cuarta etapa en Wolves: primero como jugador, luego dos veces en posiciones de entrenador juvenil.

“Necesitamos refrescar todo el club con la filosofía de un nuevo entrenador, trayendo su propia identidad e ideas, y podemos construir sobre eso. Estamos en un nuevo capítulo para el club y Rob será una pieza clave de eso”, señaló Jeff Shi, presidente de Wolves.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes