Women's Entrepreneurship Accelerator Anuncia su Asociación con la Commonwealth, a Fin de Impulsar el Cambio para Mujeres Emprendedoras en 54 Países

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA), asociación estratégica múltiple que reúne a cinco agencias de la ONU, y Mary Kay Inc., están uniendo fuerzas con Commonwealth Businesswomen's Network (CBWN) para empoderar y apoyar a mujeres emprendedoras de pocos recursos en los 54 países de la Commonwealth.

WEA busca maximizar el impacto del desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs) mediante la creación de un ecosistema propicio para las mujeres emprendedoras que fomente el crecimiento, la sostenibilidad y la resiliencia. En junio de 2021, WEA se unió al Foro Generación Igualdad en París y se comprometió a empoderar a cinco millones de mujeres de todo el mundo para 2030, a fin de acelerar el progreso hacia la igualdad de género.

WEA anunció recientemente el lanzamiento de una serie de productos de conocimiento e iniciativas de gran impacto, todos diseñados con una perspectiva de género, como el resultado conjunto de la colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (International Trade Center, ITC), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, con el apoyo estratégico y la financiación de Mary Kay. El trabajo de impacto de WEA incluye herramientas y capacitación para el desarrollo de capacidades digitales, investigación sobre el espíritu empresarial, y capacitación en adquisiciones con perspectiva de género y su promoción.

CBWN trabaja con mujeres empresarias conectando a los gobiernos y al sector privado para fomentar, posibilitar e integrar el empoderamiento económico de las mujeres y las mujeres en el liderazgo. Creada en mayo de 2021, Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator (CWEA) es una asociación estratégica de múltiples partes interesadas de CBWN, Global Entrepreneurship Network UK (GEN UK) y Oxentia. Es una respuesta directa a tres desarrollos: el acuerdo de todos los jefes de Gobierno de la Commonwealth en Londres en 2018 “a fin de trabajar para aumentar el número y la mejora de la tasa de éxito de las empresas propiedad de mujeres, romper las barreras de género en todos los sectores, y aumentar las oportunidades de las mujeres para hacer negocios internacionalmente”; el reconocimiento por parte del G20 en 2020 de que “hay una oportunidad que se perdió: abordar la brecha que necesita una acción inmediata, que es la representación de las mujeres en los campos emergentes”; y el Plan de Aceleración Global de la ONU a fin de promover la igualdad de género para 2026, y sus Coaliciones para la Acción sobre justicia y derechos económicos, y tecnología e innovación lanzadas en 2021.

La nueva asociación con CBWN en apoyo de CWEA solidifica aún más el alcance geográfico de acción de WEA en los 54 países miembros de la Commonwealth en África, Asia, América, Europa y el Pacífico, con 32 países clasificados como “estados pequeños”. Los estados pequeños son especialmente vulnerables al cambio climático y los desafíos del desarrollo, incluidas las desigualdades de género.

Más allá de escalar las áreas fundamentales de trabajo de WEA y CBWN, la asociación también se centrará significativamente en las políticas y la promoción para fomentar el cambio sistémico, vinculando a los estados miembros de la Commonwealth, y aprovechando sus redes de organizaciones y partes interesadas clave para apoyar a las mujeres empresarias o las que aspiran a ser emprendedoras en toda la Commonwealth.

“Sabemos que las asociaciones de múltiples partes interesadas y el compromiso colectivo son cruciales para impulsar el cambio que las mujeres emprendedoras necesitan en todos los sectores del mundo”, manifestó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc. “WEA está encantada de unir fuerzas con Commonwealth Businesswomen's Network y Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator. Nuestra colaboración se centrará en aumentar, amplificar y acelerar el impacto. Somos más fuertes juntas, y espero con ansias nuestro viaje de acción colectiva para apoyar los ODS”.

“Commonwealth Businesswomen’s Network está encantada de asociarse a Women’s Entrepreneurship Accelerator de las Naciones Unidas en esta iniciativa histórica para que podamos desbloquear, y liberar el poder y el potencial de más mujeres de diversos orígenes”, indicó Freda Miriklis, presidenta de Commonwealth Businesswomen’s Network. “A través de esta asociación, podremos aprovechar más rápidamente nuestros activos colectivos para las mujeres, sus comunidades, y todas las niñas que puedan y logren sentirse inspiradas por sus historias”.

Para obtener más información sobre Women’s Entrepreneurship Accelerator, visite we-accelerate.com.

Acerca de Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) es una iniciativa de asociación múltiple sobre la iniciativa empresarial de las mujeres que reúne a 5 agencias de la ONU: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (ITC), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y Mary Kay Inc. a fin de empoderar a 5 millones de mujeres empresarias para 2030.

El objetivo final de esta iniciativa es maximizar el impacto de desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al crear un ecosistema que permite posibilidades para las empresarias de todo el mundo. Accelerator es un ejemplo del poder transformador de una asociación múltiple de una magnitud única para aprovechar el potencial de las empresarias.

Obtenga más información en we-accelerate. Síganos: Twitter ( @We_Accelerator ), Instagram ( @we_accelerator ), Facebook ( @womensentrepreneurshipaccelerator ), LinkedIn ( @womensentrepreneurshipaccelerator )

Acerca de Commonwealth Businesswomen’s Network

Commonwealth Businesswomen’s Network (CBWN) trabaja con mujeres empresarias conectando a los gobiernos y al sector privado para fomentar, posibilitar e integrar el empoderamiento económico de las mujeres. Esto se logra mediante actividades, iniciativas, productos y servicios que se centran en el comercio, el talento y la capacitación. Es la única organización acreditada centrada en el empoderamiento económico de las mujeres y reconocida directamente por 54 gobiernos de seis continentes. Para obtener más información, visite www.cbwn.org.

Acerca de Women’s Entrepreneurship Accelerator de la Commonwealth

Women’s Entrepreneurship Accelerator de la Commonwealth es una asociación estratégica de múltiples partes interesadas sobre el espíritu empresarial de las mujeres establecida como resultado de la Cumbre inaugural de Mujeres Emprendedoras de la Commonwealth (Commonwealth Women’s Entrepreneurship Summit, CWES) en mayo de 2021, el primer evento global que se enfoca en las mujeres en los sectores tecnológicos emergentes. CWES fue convocada por Commonwealth Businesswomen's Network, Global Entrepreneurship Network, el Gobierno del Reino Unido (Women in Innovation Network, programa de Innovation UK) y la red más grande de mujeres emprendedoras de África (AWEP: African Women’s Entrepreneurship Program). Women’s Entrepreneurship Accelerator de la Commonwealth es una asociación entre Commonwealth Businesswomen’s Network, Global Entrepreneurship Network UK y Oxentia. Obtenga más información en www.thecwea.org.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su compañía de belleza hace más de 58 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Obtenga más información en marykayglobal.com

