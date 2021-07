Women’s Entrepreneurship Accelerator se unió al Foro Generation Equality para el panel de adquisiciones con perspectiva de género y coaliciones de compromisos para la acción

Dallas--(business wire)--jul. 12, 2021--

Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), un impulsor líder para una mayor participación económica de las mujeres, se unió al Foro Generation Equality en París (del 30 de junio al 2 de julio) a través del programa “Drivers of Change” (Impulsores de cambios). 26 años después de la declaración de Beijing, el foro Generation Equality, convocado por ONU Mujeres y organizado conjuntamente por los gobiernos de México y Francia, es el “momento más crítico en una generación para invertir en la igualdad de género y acelerar el impulso para la seguridad, el liderazgo y las oportunidades económicas de las mujeres 1. Unas 50 000 personas participaron virtualmente en el Foro, que reunió a 1000 creadores de compromiso, y registró 40 mil millones de dólares en inversiones para la igualdad de género en apoyo de un plan de 5 años para actuar por la igualdad en 7 áreas de acción.

The Women’s Entrepreneurship Accelerator hosted a panel titled “Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement,” aiming at creating awareness of the disproportionately complex and interconnected barriers on women’s entrepreneurship and promoting gender-responsive procurement strategies. (Graphic: WEA)

El 2 de julio, Accelerator presentó un panel denominado “Cómo crear una estrategia transformadora para las adquisiciones con perspectiva de género”, destinado a crear conciencia de las barreras interconectadas y desproporcionalmente complejas sobre el espíritu empresarial de la mujer y promover estrategias de adquisiciones que tengan en cuenta las cuestiones de género. A nivel global, 1 de cada 3 negocios son propiedad de mujeres 2, sin embargo las mujeres ganan solo el 1 % del gasto en adquisiciones de los gobiernos y las grandes corporaciones 3. Los ponentes compartieron ideas y consejos concretos respaldados por su propia experiencia sobre cómo implementar estrategias de adquisiciones inclusivas.

Women’s Entrepreneurship Accelerator, lanzada en 2019, es una iniciativa de varios socios diseñada para inspirar, educar y empoderar a las mujeres emprendedoras de todo el mundo. La misión de Accelerator es eliminar las barreras para las mujeres emprendedoras a través de cuatro vías de empoderamiento: educación, financiamiento, defensa y participación. Sin barreras para participar, la iniciativa global iniciada por Mary Kay Inc. es una colaboración estratégica desarrollada junto a cinco agencias de las Naciones Unidas.

“Creemos que las adquisiciones con perspectiva de género pueden tener un impacto enorme que acelera la inclusión de empresas propiedad de mujeres en toda la cadena de suministro”, expresó Julia Simon, directora legal y directora de diversidad de Mary Kay Inc. “Accelerator alienta a los sectores público y privado a hacer de las adquisiciones inclusivas una prioridad y a impulsar el cambio sistémico que las mujeres necesitan. Apoyar a las mujeres emprendedoras es fundamental para un crecimiento sustentable”.

Simon fue una de las panelistas presentadas durante el debate sobre adquisiciones con perspectiva de género del Foro sobre igualdad de género. Fue presentada por Elizabeth Vazquez, directora general y cofundadora de WEConnect International y Jamila Belabidi, directora de compras, Empoderamiento económico global de las mujeres e Innovación global, Procter & Gamble. Sonia Dridi, periodista y corresponsal para Washington DC para France 24 y Europe 1, moderó la sesión.

“Es una economía global de 93 billones de dólares, pero las mujeres siguen siendo invisibles como proveedoras de productos y servicios en nuestras cadenas de valor globales”, afirmó Vazquez. “Esta falla masiva del mercado debe corregirse con urgencia para que más mujeres puedan contribuir y beneficiarse de la prosperidad económica inclusiva y la creación de empleo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género (Sustainable Development Goal 5: Gender equality, SDG5)”.

“En P&G, nuestro enfoque en la igualdad de género es fundamental y está integrado en nuestro negocio, y como tal, estamos comprometidos a gastar 10 mil millones de dólares en negocios dirigidos por mujeres y propiedad de mujeres para 2025”, señaló Jamila Belabidi, directora de compras, Empoderamiento económico global de las mujeres e Innovación global, Procter & Gamble.

En el evento, WEA también se unió a cuatro de las Coaliciones de acción de la Generación por la Igualdad a través de compromisos políticos, programáticos y de promoción: Justicia y derechos económicos, Acción feminista por la justicia climática, Tecnología e innovación por la igualdad de género y Movimientos y liderazgo feminista. Accelerator también asumió el compromiso de empoderar a 5 millones de mujeres para fines de 2030 al atenuar los principales obstáculos económicos y sociales a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras.

La participación de Accelerator en las Coaliciones de acción del Foro Generation Equality es solo la última de una serie de medidas adoptadas por la organización para crear conciencia sobre la igualdad de las mujeres después de la COVID-19:

Acerca de Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women’s Entrepreneurship Accelerator es una iniciativa de varios socios diseñada para inspirar, educar y empoderar a las mujeres emprendedoras de todo el mundo. La misión de Accelerator es eliminar las barreras para las mujeres emprendedoras en todo el mundo a través de cuatro vías de empoderamiento: educación, financiamiento, defensa y participación. Sin barreras para participar, la iniciativa global iniciada por Mary Kay Inc. es una colaboración estratégica desarrollada junto a cinco agencias de las Naciones Unidas: ONU Mujeres, Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization, ILO), Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre, ITC), Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC) y United Nations Development Programme (UNDP). Accelerator tiene como objetivo empoderar económicamente a 5 millones de mujeres para finales de 2030. Obtenga más información en https://www.we-accelerate.com/.

