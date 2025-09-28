Wood conecta un jonrón decisivo y Nacionales superan 6-5 a Medias Blancas

WASHINGTON (AP) — James Wood conectó un jonrón en solitario que rompió el empate en la séptima entrada de tres carreras de Washington, y los Nacionales vencieron el sábado 6-5 a los Medias Blancas de Chicago.

Jacob Young y Daylen Lile también se fueron profundo para los Nacionales, que habían perdido ocho de 11. Josh Bell tuvo dos hits y anotó una carrera.

Colson Montgomery y Brooks Baldwin conectaron jonrones para los Medias Blancas en un enfrentamiento de equipos en último lugar. Derek Hill tuvo dos hits.

Nasim Nuñez inició la remontada de la séptima entrada de Washington con un sencillo con un out. Young siguió con un batazo de 380 pies al izquierdo, empatando el marcador a cuatro.

Brandon Eisert (3-8) reemplazó entonces a Steven Wilson en el montículo, y Wood conectó un batazo de 419 pies al centro para su 31er jonrón.

El dominicano Julian Fernández (1-0) lanzó una entrada para su primera victoria en las Grandes Ligas, y su compatriota José A. Ferrer trabajó un noveno complicado para su 11er salvamento.

El inicio del juego se retrasó 40 minutos por lluvia.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 3-1 con una anotada y Edgar Quero de 4-1. El venezolano Lenyn Sosa de 4-1.

Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro de 4-1.

