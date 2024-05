Woods no pasa el corte del Campeonato de la PGA luego de iniciar con 2 triples bogeys

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — Tiger Woods no pasó el corte del Campeonato de la PGA después de incurrir en dos triples bogeys en los primeros dos hoyos del viernes en camino a una ronda de 77 golpes, seis sobre par de campo.

Woods terminó la segunda ronda en Valhalla, donde ganó el título en 2000, con un acumulado de 149 golpes, 7 sobre par, empatado en el lugar 135. Empacó sus pertenencias y se marchó

Los mejores 70 y los que quedaron empatados avanzaron para jugar el fin de semana. Cuando Woods salió del green del hoyo 18, estaba ocho golpes detrás de la línea de corte proyectada.

Es la quinta vez que Woods no libra el corte en el Campeonato de la PGA, y la primera desde 2019. Es la 13ra vez que no llega al fin de semana en un major desde que se volvió profesional en 1997.

Después de tirar ronda de 72 golpes, uno sobre par, en el primer día, Woods dijo que se sentía más fuerte y que necesitaba más rondas de la vida real.

Pero se desvanecieron rápido las esperanzas de tener más actividad el fin de semana.

En el segundo par cuatro trató de pasar por encima de una trampa desde un terreno empapado por la lluvia cerca del green, pero la bola se fue a la arena. Desde ahí intentó el siguiente tiro para salir, pasar sobre el green y terminar en otro bunker.

Realizó en ese hoyo un total de siete golpes.

Una escena similar se vio en el cuatro, par cuatro, que es el quinto más fácil de la semana.

En ese, intentó acertar un tiro justo por encima una trampa junto al green, pero golpeó la parte superior y rebotó hacia dentro. Su primer intento por salir pegó en la parte alta y se regresó. Ello lo llevó a otros siete golpes, para cerrar un tramo de tres hoyos por encima de siete impactos.

A partir de ahí, la única pregunta era si iba a ser capaz de romper la barrera de 80 golpes y evitar su peor marca de por vida en el circuito PGA. Esa sigue siendo una tarjeta de 79 golpes, nueve sobre par, en Southern Hills en 2022.

Su peor marcador en un major se presentó el mes pasado cuando tiró 82 en la tercera ronda del Masters, en camino a terminar último entre los que pasaron el corte.

Será el quinto corte que falle Woods para acompañar dos abandonos desde que fue campeón del Masters en 2019, con su 15to título de un major en su carrera. Sin considerar los siete grandes que se perdió por completo desde el inicio de 2021, cuando sufrió heridas de gravedad en su pierna derecha y el tobillo en un accidente automovilístico.

AP