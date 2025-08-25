Woody Allen interviene online en Semana del Cine de Moscú

Allen contó a Bondarchuk que conoció a su padre, Sergei Bondarchuk, ganador del Óscar por la película "Guerra y Paz", quien también fue nombrado Artista del Pueblo de la Unión Soviética, y que había visto la película de siete horas en un solo día.

El director de "Hanna y sus hermanas" expresó su aprecio por el cine ruso y recordó sus viajes a Moscú y Leningrado (actual San Petersburgo) durante la era soviética.

Allen describió su estancia en la ciudad báltica como "una experiencia poco agradable", pero luego "todo cambió" con el fin de la Unión Soviética. Allen añadió que si un productor ruso le ofreciera una coproducción, podría considerar un guion que reflejara "lo bien que se siente estar en Moscú y San Petersburgo". (ANSA).