Woody Allen online en la semana del cine de Moscú, ira de Kiev

El director estadounidense, citado por RBC, le contó a Bondarchuk que conoció a su padre, Serguéi Bondarchuk, ganador del Óscar por la película "Guerra y Paz", quien recibió el título de Artista del Pueblo de la Unión Soviética, y que había visto la película de siete horas en un solo día.

Allen expresó su aprecio por el cine ruso y recordó sus viajes a Moscú y Leningrado (actual San Petersburgo) durante la era soviética.

El director calificó su estancia en la ciudad báltica como "una experiencia poco agradable", pero "todo cambió" con el fin de la Unión Soviética. Allen añadió que si un productor ruso le ofreciera una coproducción, podría considerar un guion que reflejara "lo bien que se siente estar en Moscú y San Petersburgo".

Ante esta presencia, la reacción de Kiev fue inmediata. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, "la participación de Woody Allen en la Semana Internacional de Cine de Moscú es una vergüenza y un insulto a los sacrificios de los actores y directores ucranianos asesinados o heridos por criminales de guerra rusos en su continua guerra contra Ucrania".

Kiev cree que, al participar en un festival que reúne a los partidarios y las voces de Vladimir Putin, Allen está optando por "hacer la vista gorda" ante las atrocidades de Moscú. (ANSA).