Woody Allen: Putin erró, pero sigamos relaciones artísticas

Creo firmemente que Vladimir Putin está completamente equivocado. La guerra que inició es atroz. Pero independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que interrumpir las conversaciones artísticas sea una forma de ayudar", dijo el actor y director, ganador de cuatro Oscar.

Allen participó el domingo en una conversación en línea con el director ruso Fyodor Bondarchuk, creador de películas patrióticas como Stalingrado e hijo de Sergei Bondarchuk, quien ganó un Óscar en 1968 por Guerra y Paz.

Durante la conversación, el invitado estadounidense elogió el cine ruso y la vida en Moscú y San Petersburgo.

La cancillería ucraniana condenó la participación de Woody Allen en el festival de Moscú, calificándola de "una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y directores ucranianos asesinados o heridos por criminales de guerra rusos en su actual guerra contra Ucrania". (ANSA).