World Athletics amplía su sanción sobre el atletismo ruso y castiga también al bielorruso

Los atletas de Rusia, que hasta ahora competían como neutrales, ya no podrán participar en pruebas internacionales

MADRID, 1 Mar. 2022 (Europa Press) -

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) ha anunciado este martes que mantendrá y ampliará las sanciones sobre Rusia y penalizará también a Bielorrusia, y ha afirmado que los deportistas de ambos países no podrán participar en los campeonatos internacionales, como respuesta a la ofensiva rusa, con apoyo bielorruso, en Ucrania.

"El Consejo Mundial de Atletismo ha acordado hoy imponer sanciones contra las federaciones miembro de Rusia y Bielorrusia como consecuencia de la invasión de Ucrania. Todos los atletas, personal de apoyo y oficiales de Rusia y Bielorrusia serán excluidos de todas las competiciones de la Serie Mundial de Atletismo con efecto inmediato", declaró en un comunicado.

De esta manera, ningún deportista ruso ni bielorruso podrá competir en los Mundiales de Oregón (15 al 24 de julio), en los Mundiales de pista cubierta de Belgrado (18 al 20 de marzo) y los Mundiales de marcha por equipos de Mascate (4 y 5 de marzo), todos ellos previstos para este 2022.

La Federación Rusa de Atletismo (RusAF) está suspendida por World Athletics desde 2015 debido a una trama estatal sistemática de dopaje, pero sus deportistas podían competir hasta ahora en pruebas internacionales como neutrales. Ahora, el organismo rector del atletismo mundial valora suspender también a la Federación de Atletismo de Bielorrusia, una decisión que tomará en su próxima reunión, prevista para entre el 9 y el 10 de marzo.

Los deportistas rusos que han recibido el estatus de Atleta Neutral Autorizado (ANA) lo mantienen vigente, aunque los que lo hayan recibido para 2022 estarán excluidos de los Campeonatos Mundiales. "Esto significa que a todos los atletas rusos ANA o bielorrusos actualmente acreditados para los Mundiales de Mascate, y de Belgrado se les retirará la acreditación y se les negará la entrada, igual que a cualquier personal de apoyo y funcionarios", explicó.

"El mundo está horrorizado por lo que Rusia ha hecho, con la ayuda y la complicidad de Bielorrusia. Los líderes mundiales trataron de evitar esta invasión a través de medios diplomáticos, pero fue en vano dada la inquebrantable intención de Rusia de invadir Ucrania. Las sanciones sin precedentes que países y empresas de todo el mundo están imponiendo a Rusia y Bielorrusia parecen ser la única forma pacífica de interrumpir las intenciones actuales de Rusia y restaurar la paz", indicó el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

"Cualquiera que me conozca entenderá que imponer sanciones a los atletas por las acciones de su gobierno va contra mis ideas. He criticado la práctica de los políticos de apuntar a los atletas y el deporte para hacer política. Esto es diferente, ya que los gobiernos, las empresas y otras organizaciones internacionales han impuesto sanciones y medidas contra Rusia. El deporte tiene que dar un paso al frente y sumarse a estos esfuerzos para poner fin a esta guerra y restaurar la paz. No podemos y no debemos quedarnos fuera de esto", advirtió.

Los presidentes de la Comisión de Atletas, Renaud Lavillenie y Dame Valerie Adams, apoyaron la decisión. "Nos solidarizamos con nuestros compañeros atletas, competidores y amigos de Ucrania, que se enfrentan a retos mucho mayores que solo interrupciones en su entrenamiento y competición; temen por sus vidas y las vidas de sus seres queridos", dijo Lavillenie.

"Si bien entendemos las implicaciones de esta decisión para los atletas neutrales autorizados de Rusia y los atletas bielorrusos, que pueden no estar de acuerdo con la acción militar deplorable de sus naciones en Ucrania, no podemos ignorar el mensaje que la aceptación de los atletas de estas dos naciones enviaría a nuestros amigos en Ucrania y el resto del mundo", apuntó.