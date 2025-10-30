World Athletics culpa a empleados por robo sistemático de US$1,7 millones

World Athletics denunció que perdió más de 1,5 millones de euros (US$1,7 millones) debido a un "robo sistemático" que supuestamente involucró a sus propios empleados.

El organismo rector del atletismo mundial informó el jueves que entregó información detallada del caso a "las autoridades judiciales y legales pertinentes para la investigación criminal" a raíz de que una auditoría descubriera actividad sospechosa durante varios años.

La información se entregó a las autoridades legales en Gran Bretaña y Mónaco. World Athletics tiene su sede en Mónaco.

Personas familiarizadas con el caso dijeron a The Associated Press que dos de los señalados de la investigación son el exdirector de operaciones Vineesh Kochhar y el exdirector de retransmisiones James Lord.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no querían que se utilizaran sus nombres durante una investigación en curso. El sitio web 3wiresports fue el primero en informar la noticia y los nombres de los objetivos de la investigación.

Ni Kochhar ni Lord respondieron a los mensajes dejados por la AP en busca de comentarios.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, se comprometió a utilizar "toda la fuerza de la ley" para recuperar la mayor cantidad posible del dinero.

"Demasiadas organizaciones ocultan incidentes como este, terminando contratos laborales con información limitada, lo que permite a los perpetradores continuar con sus estafas y robos en nuevas organizaciones. No somos ese tipo de organización", afirmó Coe.

“Hemos construido una sólida reputación por la buena gobernanza, la transparencia y por defender lo que es correcto, incluso si a veces es un poco incómodo. Esto es incómodo, pero es importante que hagamos lo correcto”, agregó.

La suma que World Athletics dice que fue sustraída equivale a más de la mitad de los US$2,4 millones que pagó en premios a los medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, siendo el primer deporte en hacerlo. World Athletics dijo el mes pasado que su ingreso total para 2024 fue de US$99,4 millones, impulsado por los ingresos olímpicos.

El próximo año, la federación lanzará el Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate Championship, que ofrecerá 10 millones en premios y 150.000 para los ganadores.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes