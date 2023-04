World Athletics invalida el récord mundial de peso logrado por Ryan Crouser

El récord del mundo de lanzamiento de peso (23,38 metros) logrado por el doble campeón olímpico estadounidense Ryan Crouser a mediados de febrero no fue homologado por World Athletics, anunció este jueves la federación internacional, debido a un defecto técnico.

"El potencial récord del mundo en sala de Ryan Crouser en lanzamiento de peso no fue validado porque la instalación no fue certificada. Tras una investigación, el sitio para lanzar el peso fue considerado no conforme", señaló la federación en un comunicado sobre una marca conseguida en los Simplot Games, organizados en Pocatello (Idaho, Estados Unidos).

"El diámetro del círculo era más grande en cada punto de medición de lo que está permitido y la inclinación hacia la base de la zona de aterrizaje era superior a la autorizada en cada punto de medida", precisó World Athletics.

"No es un problema nuevo, no entiendo de dónde viene esta regla", señaló Crouser en Instagram.

En enero de 2022, en el Millrose Game, el récord del mundo del medalla de oro en Rio-2016 y Tokio-2020 ya fue invalidado debido a que un aparato de medida láser tenía un problema, por lo que la competición fue anulada.

La mejor marca mundial, propiedad de Crouser, se queda en 23,37 metros.

AFP