World Games: Italia sumó 57 medallas en China

La delegación "azzurra" finalizó sólo detrás de China, que sumó un total de 64 medallas (36 doradas, 17 plateadas y 11 de bronce), con las que antecedió a las 45 de Alemania (17, 14 y 14) y a las 44 de Ucrania (16, 14 y 14).

Pero la destacada actuación de Italia en Chengdu se vio empañada por la muerte del pasado martes 12 de Mattia Debertolis, de 29 años y quien había sido internado en un hospital de China tras sufrir un grave problema de salud durante la competencia que repartió 256 medallas.

Un total de casi 5000 atletas participó de las competencias de los 34 deportes de 60 disciplinas del programa de los World Sports, algunas de ellas afuera del programa de los Juegos Olímpicos.

La decimotercera edición de los World Games se llevará a cabo en 2029 en Karlsruhe, Alemania. (ANSA).