World of Hyatt introduce FIND: una plataforma de experiencias de bienestar organizadas

Basado en sus esfuerzos permanentes para inspirar y empoderar a los viajeros para que persigan sus objetivos de bienestar individuales, World of Hyatt (El mundo de Hyatt) presenta FIND, una plataforma de experiencias a través del programa de lealtad World of Hyatt, líder en el sector, de Hyatt. Con más de 200 experiencias en más de 85 destinos en más de 30 países, la plataforma FIND está diseñada para complementar la trayectoria hacia el bienestar de los miembros y encontrarlos donde ellos están.

“Sabemos que los viajeros están deseosos por explorar nuevos destinos y están priorizando su bienestar ahora más que nunca”, expresó Amy Weinberg, vicepresidenta sénior de lealtad, mercadeo de la marca y opiniones del consumidor de Hyatt. “La plataforma FIND ofrece más oportunidades para mejorar el bienestar de los miembros de World of Hyatt a través del cristal del autodescubrimiento. Con experiencias disponibles para todos los miembros, les es increíblemente fácil encontrar algo que los mueva o los mantenga en movimiento”.

Ya sea descubriendo culturas locales que alimenten el bienestar emocional y mental, disfrutando las experiencias culinarias que energizan al cuerpo o restablecen su energía a través de movimientos a conciencia, los miembros de World of Hyatt pueden explorar su definición de bienestar a través de las experiencias FIND.

Encontrar a los miembros donde ellos están en su trayectoria hacia el bienestar holístico:

Gracias a la flexibilidad de los miembros para reservar actividades durante y fuera de las estadías en los hoteles, en el lugar o fuera de él, las experiencias FIND les permiten a los miembros seguir evolucionando y creciendo en su trayectoria hacia el bienestar. Con innumerables maneras de pasar buenos momentos con amigos, familia o con uno mismo, independientemente de la ocasión, los miembros pueden encontrar experiencias que se adapten a su objetivo de bienestar a través de los tres pilares de bienestar de la plataforma FIND: Sentir, estimulary funcionar:

FIND, su trayectoria de bienestar con más maneras que nunca de ganar y canjear:

Ser miembro del World of Hyatt es gratuito y gracias a las experiencias que comienzan en los 15 dólares estadounidenses, todos los miembros del World of Hyatt pueden pagar directamente con dinero, no se necesitan puntos. Los miembros también pueden elegir utilizar sus puntos de World of Hyatt para canjearlos por experiencias, que comienzan en los 1000 puntos, o tendrán la opción de participar en una subasta de tiempo limitado (próximamente) e, incluso, regalarles las experiencias a sus seres queridos. Los miembros de World of Hyatt también pueden elegir un crédito de $150 hacia una experiencia FIND como parte de la oferta de FIND Milestone Reward de 40 noches. Los miembros de World of Hyatt ganarán sobre una base de 10 puntos por cada $1 gastado que cumpla los requisitos, el doble de la tarifa de ganancia regular para gastar en estadías de hoteles que cumplan los requisitos. Los miembros de World of Hyatt Credit Cardmembers también pueden ganar otros 4 puntos de World of Hyatt Bonus Points por cada $1 gastado que cumpla los requisitos con su tarjeta de crédito World of Hyatt Credit Card.

Ya sea que los miembros estén buscando agitar o frenar las cosas un poco, los viajeros pueden buscar qué los inspira y enterarse más acerca de World of Hyatt y FIND en hyatt.com/FIND.

El término “Hyatt” se usa en este boletín de prensa para conveniencia al referirse a Hyatt Hotels Corporation o a una o más de sus afiliadas.

