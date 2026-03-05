Wrexham tiene en la mira la Liga Premier y su primera prueba será ante Chelsea en la Copa FA

El próximo rival de Wrexham es el campeón mundial Chelsea.

Con un boleto a los cuartos de final de la Copa FA en juego cuando los equipos se enfrenten el sábado en el Racecourse Ground, el cruce ofrece además la oportunidad para que Wrexham mida cuán listo está para la Liga Premier.

El director ejecutivo de Wrexham, Michael Williamson, afirmó al hablar con expertos del sector la semana pasada, que el club galés —propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney— estará preparado para la máxima categoría del fútbol inglés cuando llegue el momento. Incluso tan pronto como la próxima temporada, apenas tres años después de que el club estuviera fuera del ámbito profesional.

“Lo que hemos demostrado es que, con nuestra cultura, somos condenadamente buenos para estar listos”, manifestó Williamson en la cumbre FT Business of Football Summit.

Incluso con dueños famosos, un enorme respaldo financiero y un alcance global gracias a la serie documental “Welcome to Wrexham”, no se puede exagerar lo extraordinario que ha sido el avance del club.

Tres ascensos consecutivos lo llevaron de disputar partidos fuera de la liga profesional en un estadio en ruinas a la Championship, la segunda división inglesa, en donde está peleando por los playoffs de ascenso a la Premier.

Jugar contra equipos como Chelsea cada semana no es solo la ilusión de los dueños de Wrexham, sino la misión.

“Lo dijeron desde el primer día y todos se rieron de ellos”, comentó Williamson. “Sabemos lo que tenemos que hacer. Será realmente difícil, pero podemos hacerlo porque hemos demostrado que podemos, no solo sobrevivir cuando ascendemos, sino que de hecho podemos prosperar”.

El ascenso meteórico de Wrexham ha significado que constantemente ha tenido que mantener el ritmo de su éxito en el campo. El club ha fichado más de 60 jugadores desde que se completó la compra en 2021, con 16 incorporaciones el verano pasado para construir un plantel capaz de competir en una división en la que está Leicester, ex campeón de la Premier, y un gran número de clubes con experiencia muy reciente en la máxima categoría.

Aun así, el gasto no se parece en nada al de la élite de Inglaterra. Nathan Broadhead se convirtió en agosto en el fichaje récord de Wrexham por una cifra de 10 millones de dólares, según versiones de prensa. Superó a Sam Smith, por quien se pagaron 2,7 millones de dólares.

No hay comparación con un Chelsea que ha gastado cerca de 2.000 millones de dólares desde que fue adquirido por los propietarios estadounidenses Todd Boehly y Clearlake Capital en 2022. Ese dinero ayudó a Chelsea a ganar el Mundial de Clubes el año pasado, pero sigue lejos del título de la Premier y podría quedarse fuera de la clasificación a la Liga de Campeones esta temporada.

Esforzarse por sobrevivir

Es probable que Wrexham tenga que aumentar de forma significativa su gasto otra vez para cerrar la cada vez más amplia brecha entre la Premier y la Championship.

La temporada pasada, los tres equipos que ascendieron —Leicester, Ipswich, Southampton— bajaron de inmediato. El año anterior, Sheffield United, Burnley y Luton tampoco lograron sobrevivir en su primera temporada en la máxima categoría.

“Tendríamos que analizar un cambio de plantel y definitivamente lo estamos planificando”, señaló Williamson en caso de que Wrexham asegure un cuarto ascenso consecutivo.

Aunque los cambios de jugadores han sido frecuentes, el técnico Phil Parkinson ha sido una constante y recientemente McElhenney le dijo que tiene trabajo de por vida.

En este momento su enfoque está en dar la sorpresa en la Copa FA contra Chelsea.

“Vamos a ir con todo para ofrecer una muy buena actuación, y veremos adónde nos lleva eso esa noche”, declaró al North Wales Chronicle.

