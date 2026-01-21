Wright dice a ejecutivos petroleros que la producción de Venezuela puede aumentar un 30%

LONDRES, 21 ene (Reuters) - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el miércoles a ejecutivos de compañías petroleras que la producción de Venezuela puede aumentar un 30% desde los niveles actuales de 900.000 barriles por día en el corto a mediano plazo, según tres ejecutivos que asistieron a la reunión.

Aumentar la producción de crudo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, es uno de los principales objetivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que las fuerzas estadounidenses apresaran al líder venezolano, Nicolás Maduro, en una redada a principios de este mes.

La reunión a puerta cerrada de Wright con los ejecutivos tuvo lugar en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Años de falta de inversión y sanciones han provocado una caída en picada de la producción petrolera de Venezuela. En la década de 1970, producía 3,5 millones de barriles diarios, lo que representaba el 7% del suministro mundial, pero hoy en día solo representa el 1% de la producción mundial.

Trump ha dicho que Estados Unidos planea controlar los recursos petroleros de Venezuela de forma indefinida, ya que busca reconstruir su deteriorada industria petrolera con un plan de 100.000 millones de dólares. Hasta ahora, su administración ha sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela y está vendiendo parte de ellos en el mercado abierto, dijo Trump el martes.

Trump se reunió con más de 15 ejecutivos petroleros a principios de este mes en la Casa Blanca. En ese encuentro, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, le dijo a Trump que Venezuela tendría que cambiar sus leyes antes de poder ser una oportunidad de inversión atractiva.

Los analistas y ejecutivos petroleros se han mostrado escépticos sobre una rápida reactivación del sector petrolero de Venezuela, señalando que su infraestructura degradada requeriría miles de millones de dólares y años para reconstruirse.

Las reservas petroleras de Venezuela también se encuentran entre las más costosas de explotar del mundo, ya que su crudo es tan espeso y pesado que requiere equipos especializados para su extracción, transporte y refinado en combustibles utilizables.

