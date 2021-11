Wta amenaza con retirar torneos de china por tenista desaparecida peng

Por Tony Munroe

PEK脥N, 19 nov (Reuters) - El clamor por la desaparici贸n de la estrella del tenis chino Peng Shuai se intensific贸 el viernes, cuando la Asociaci贸n de Tenis Femenino (WTA) dijo que est谩 dispuesta a retirar sus torneos de China, lo que provoc贸 cr铆ticas de un influyente editor de medios estatales chinos por su "tono coercitivo".

La ex n煤mero uno del mundo en dobles Peng no ha sido vista ni escuchada en p煤blico desde que dijo en las redes sociales chinas el 2 de noviembre que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli le oblig贸 a mantener relaciones sexuales y luego tuvieron una relaci贸n consensuada intermitente.

Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado la acusaci贸n. La publicaci贸n de Peng en las redes sociales fue eliminada r谩pidamente y el asunto fue bloqueado de la discusi贸n en la fuertemente censurada internet china.

Entre la comunidad mundial del tenis y m谩s all谩 ha crecido la preocupaci贸n sobre la seguridad y el paradero de Peng y la WTA ha pedido una investigaci贸n. Algunas de las mejores tenistas del mundo, como Serena Williams y Naomi Osaka, as铆 como el Comit茅 Ol铆mpico Alem谩n, han tuiteado la etiqueta #WhereIsPengShuai (#D贸ndeEst谩PengShuai).

El caso se ha conocido mientras China se prepara para albergar los Juegos Ol铆mpicos de Invierno en Pek铆n en febrero, en medio de los llamados al boicot de grupos de derechos globales y otros por su historial de derechos humanos.

El Comit茅 Ol铆mpico Internacional se ha negado a comentar el asunto, afirmando que cree que la "diplomacia silenciosa" ofrece la mejor oportunidad para una soluci贸n.

El presidente ejecutivo de la WTA, Steve Simon, dijo a varios medios de comunicaci贸n estadounidenses el jueves que se evaluar谩 retirar de China torneos por valor de decenas de millones de d贸lares.

"Definitivamente estamos dispuestos a sacar nuestro negocio y lidiar con todas las complicaciones que conlleva", dijo a CNN en una entrevista. "Porque esto es sin duda m谩s grande que el negocio. Las mujeres deben ser respetadas y no censuradas".

Hu Xijin, editor del Global Times, respondi贸 a las palabras de Simon el viernes en Twitter, pidi茅ndole que "no use un tono coercitivo al expresar cualquier preocupaci贸n a China".

"Quiz谩s lo hizo con buena voluntad. Pero debe comprender a China, incluso comprender c贸mo el sistema que no le gusta ha promovido los derechos reales de los 1.400 millones de chinos", dijo Hu, cuyo peri贸dico es publicado por el Diario del Pueblo, publicaci贸n oficial del gobernante Partido Comunista.

La etiqueta #WhereIsPengShuai acumula hasta ahora m谩s de 32 millones de menciones en Facebook, Instagram y Twitter, seg煤n el sitio web de an谩lisis BrandMentions. Ambas plataformas est谩n bloqueadas en China.

Por el contrario, el asunto sigue censurado en el ciberespacio estrictamente controlado de China. Hasta el viernes, las b煤squedas de la cuenta oficial de la WTA en la plataforma china Weibo -similar a Twitter- no arrojaban resultados, aunque su cuenta segu铆a disponible. El nombre de Peng en Weibo tampoco muestra resultados de b煤squeda.

(Reporte de Tony Munroe en Pek铆n y Nick Mulvenney en S铆dney; reporte adicional de Sudipto Ganguly en Mumbai; editado en espa帽ol por Carlos Serrano)