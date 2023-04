WTA levanta el boicot impuesto a China a raíz de caso Peng

La gira profesional de tenis de mujeres volverá a realizar torneos en China a finales de este año, al anunciar el jueves el fin de un boicot impuesto en 2021 ante las preocupaciones por la seguridad de la exjugadora Peng Shuai después de que había acusado a un prominente funcionario de agresión sexual.

Steve Simon, presidente y director general de la WTA, reconoció en una entrevista con The Associated Press que el objetivo perseguido no se alcanzó: Una oportunidad para que alguien de la gira se reuniera con Peng y para que se realizara una investigación transparente sobre las acusaciones hechas por la tenista campeona en dobles dentro de torneos del Grand Slam.

Sin embargo, Simon precisó que se tomó la decisión de volver al país asiático tras consultas con las jugadoras y con representantes de los torneos.

“La postura que tomamos en su momento fue la apropiada y la defendemos. Pero a 16 meses de esto, estamos convencidos de de que nuestras peticiones no serán atendidas, y continuar con la misma estrategia no tiene sentido”, dijo Simon desde St. Petersburg, Florida, donde tiene su sede la WTA.

“Así, necesitábamos adoptar una estrategia diferente. Con esto, nuestros miembros creen que ha llegado el momento de reanudar la misión en China, donde creemos que podemos seguir marcando una diferencia positiva, como lo hemos hecho durante los últimos 20 años, asegurando simultáneamente que Peng no sea olvidada. Al volver, ojalá que se logren más progresos”.

AP