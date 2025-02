Wunsch, del bce, advierte del riesgo de recortes excesivos de tipos, según el ft

24 feb (Reuters) - Pierre Wunsch, responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que la zona euro corre el riesgo de "caminar sonámbula" hacia recortes excesivos de los tipos de interés y debe estar preparada para parar pronto, según informó el lunes el Financial Times. El gobernador del banco central belga dijo sentirse "relativamente cómodo" con la expectativa del mercado de tipos del 2% para finales de año, "más o menos 50 puntos básicos", según el FT. El 30 de enero, el BCE recortó su tipo de depósito en 25 puntos básicos, hasta el 2,75%, y los responsables de la política monetaria se inclinaron por una nueva reducción en marzo, ya que la preocupación por el mediocre crecimiento económico desbanca a la inquietud por la persistencia de la inflación. "No abogo por una pausa en abril, pero no debemos caminar sonámbulos hacia el 2% (de los tipos de interés) sin pensarlo. Si los datos justifican un nuevo recorte, lo haremos. Si no lo hacen, puede que tengamos que hacer una pausa", dijo Wunsch el viernes, según el Financial Times. También subrayó la creciente incertidumbre sobre el nivel adecuado de los tipos de interés, afirmando que "ni siquiera estaba seguro" de que los tipos siguieran siendo restrictivos para el crecimiento y la inflación. El BCE ha recortado los tipos de interés en cinco ocasiones desde el pasado mes de junio, y los responsables de política monetaria debaten cada vez más sobre cuánto más deben bajar los tipos cuando la inflación sigue siendo demasiado alta y el crecimiento económico apenas supera el cero. (Información de Surbhi Misra en Bengaluru; edición de Tom Hogue y Kim Coghill; edición en español de Mireia Merino)

LA NACION