X de Musk pierde el juicio en India contra el sistema de eliminación de contenidos de Modi

BENGALURU/NUEVA DELHI, 24 sep (Reuters) -

Un tribunal indio ha rechazado un recurso de X, la empresa de Elon Musk, contra el mecanismo de moderación de contenidos del país, lo que supone un revés para la empresa de redes sociales en uno de sus mayores mercados.

Presentada en marzo, la demanda de la empresa contra el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ante el Tribunal Superior de Karnataka había apuntado a toda la base de una regulación más estricta de internet en India.

"Toda plataforma que pretenda operar dentro de la jurisdicción de nuestra nación, como es el caso, debe aceptar que la libertad va unida a la responsabilidad y que el privilegio de acceso conlleva el solemne deber de rendir cuentas", dijo el juez superior M Nagaprasanna, al dictaminar que la petición carecía de fundamento.

Un representante de X en India no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios sobre la sentencia.

Desde 2023, India ha redoblado sus esfuerzos para vigilar internet, permitiendo que muchos más representantes presenten órdenes de retirada y las remitan directamente a las empresas tecnológicas a través de un sitio web gubernamental inaugurado en octubre.

X había alegado que las medidas de India son ilegales e inconstitucionales, y que atentan contra la libertad de expresión al facultar a decenas de organismos gubernamentales y a miles de policías para suprimir lo que, a su juicio, constituye una crítica legítima de los responsables públicos.

En respuesta, el Gobierno dijo que su enfoque abordaba la proliferación de contenidos ilícitos y garantizaba la rendición de cuentas en línea, y añadió que muchas empresas tecnológicas, entre ellas Meta y Google, apoyaban sus medidas. (Información de Arpan Chaturvedi y Munsif Vengattil; edición de Joe Bavier y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)