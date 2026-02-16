X deja de funcionar para miles de usuarios en EEUU y Reino Unido, según Downdetector

16 feb (Reuters) - La red social X dejó de funcionar para miles de usuarios en Estados Unidos y Reino Unido el lunes, según Downdetector.com.

Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones del servicio recopilando informes de estado de diversas fuentes, dijo que a las 1324 GMT se habían registrado más de 23.210 reportes de problemas con X.

X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la causa de la interrupción.

El número real de usuarios afectados puede diferir del que aparece en Downdetector, ya que estos informes son enviados por los propios usuarios. (Reporte de Pritam Biswas en Bangalore; edición de Toby Chopra; editado en español por Daniela Desantis)