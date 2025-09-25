X-Elio pone en marcha su primer proyecto híbrido de solar y baterías en EE.UU., que suministrará a Basf

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - X-Elio ha puesto oficialmente en marcha las operaciones de su proyecto Liberty Energy en Dayton, situado en Texas (Estados Unidos) y que se trata del primer proyecto híbrido del grupo en el país, combinando 72 megavatios (MW) de capacidad solar fotovoltaica con 60 MW adicionales de almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), informó la compañía.

Con la entrada en operación de Liberty, suministrará energía renovable para el centro de Basf en Freeport. En concreto, Basf adquirirá 48 MW de electricidad del proyecto para abastecer su planta, en virtud de un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a 12 años anunciado en 2022.

El acto de inauguración, celebrado en las instalaciones de Liberty, reunió a representantes de ambas compañías junto con actores clave, entre ellos autoridades institucionales, socios del proyecto y miembros de la comunidad local que colaboran con X-Elio a través de su programa Community & Nature Plan.

El senior vicepresidente y general manager de BASF Freeport, Brad Morrison, señaló que la inauguración del proyecto "marca un hito importante" en el camino de la compañía hacia unas operaciones más sostenibles y en el impulso de la transformación verde de sus clientes.

"Gracias a nuestra alianza con X-Elio, podemos abastecer con energías renovables el 100% de la electricidad adquirida para nuestro centro de Freeport. Este proyecto respalda nuestro compromiso a largo plazo con la neutralidad climática en 2050 y refleja el tipo de colaboración necesaria para construir un futuro energético más limpio y resiliente", dijo.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de X-Elio, Lluís Noguera, destacó que este proyecto representa "un paso decisivo" en la estrategia de la empresa de expansión en un mercado clave como Estados Unidos.

"Actualmente estamos desarrollando una cartera de proyectos que suma 2,8 gigavatios (GW) de solar fotovoltaica y 2,1 GW de almacenamiento, con el objetivo de impulsar soluciones energéticas competitivas, apoyar a las comunidades locales y acompañar el crecimiento de la economía estadounidense", subrayó.