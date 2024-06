X extiende la opción de ocultar la pestaña de 'Me gusta' del perfil para todos los usuarios

X (antigua Twitter) ha ampliado la opción de ocultar la pestaña de 'Me Gusta' que aparece en los perfiles para todos los usuarios de la red social, con el objetivo de que los usuarios puedan "proteger su imagen pública".

En los perfiles de los usuarios de la red social, se muestra una pestaña dedicada a los 'Me Gusta' que han marcado. Este elemento a veces se usa solo para tener localizada una publicación que se quiere revisar más tarde pero, al ser una pestaña visible para cualquier usuario, puede revelar más información de la actividad en la red social de lo que algunas personas quieren enseñar.

Por este motivo, la red social propiedad de Elon Musk introdujo una nueva opción de configuración en septiembre del pasado año con la que los usuarios pudiesen mantener los 'Me gusta' en privado, ocultando esta pestaña. Sin embargo, esta característica solo se lanzó para los usuarios suscritos a la versión premium.

Ahora, X ha extendido esta opción de configuración para todos los usuarios de la red social, que podrán ocultar la pestaña de 'Me gusta' de su perfil para evitar que otras personas vean el contenido marcado con esta opción y obtener más privacidad.

Así lo han trasladado fuentes de la compañía a The Verge y ha confirmado el propio Elon Musk, quien ha puntualizado que se trata de una opción importante para "permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo", tal y como ha compartido en una publicación en la plataforma.

El director de ingeniería de X, Haofei Wang, también señaló a finales de mayo la intención de la compañía de hacer que los 'Me gusta' sean privados, con el objetivo de proteger la imagen pública de los usuarios. Según explicó Wang, los 'Me gusta' públicos "están incentivando el comportamiento incorrecto" en la red social. Esto se debe a que "muchas personas se sienten disuadidas de dar me gusta a contenido que pueda ser inquietante" por miedo a represalias de otras personas o para proteger su imagen.

No obstante, se ha de tener en cuenta que los usuarios podrán ver a quienes les gustan sus publicaciones, y también se mostrará el recuento de 'Me gusta'. Con todo ello, los usuarios ya pueden configurar esta opción para ocultar la pestaña de 'Me gusta' de su perfil.

Europa Press