X vuelve a funcionar tras breve caída en EEUU y Reino Unido, muestra Downdetector

16 feb (Reuters) - La red social X de Elon Musk volvió a estar disponible para miles de usuarios en Estados Unidos y Reino Unido tras una breve interrupción el lunes, según el sitio web de seguimiento Downdetector.com.

En un momento, se registraron alrededor de 40.000 informes de problemas con la plataforma de redes sociales en Estados Unidos, según Downdetector, antes de descender a unos 730 informes a las 1547 GMT.

Los informes en el Reino Unido alcanzaron un máximo de más de 11.000 a las 1335 GMT, según el sitio web, que realiza un seguimiento de las interrupciones recopilando informes de estado de varias fuentes.

Dado que las cifras se basan en informes enviados por los usuarios, el número real de usuarios afectados puede variar.

X no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

Musk anunció recientemente que SpaceX ha adquirido su empresa de inteligencia artificial xAI. Este anuncio se produjo tras una medida tomada el año pasado en la que fusionó X con xAI mediante un canje de acciones. (Reporte de Pritam Biswas y Jaspreet Singh en Bangalore; edición de Toby Chopra y Paul Simao; editado en español por Daniela Desantis y Ricardo Figueroa)