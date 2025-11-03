Xabi Alonso afila al nuevo Real Madrid en su regreso a Liverpool

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, vuelve a Anfield para enfrentarse a su antiguo equipo, el Liverpool, en Champions el martes, tras un inicio de temporada casi inmaculado con el club blanco.

Mientras que el campeón de la Premier League sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho partidos, el cuadro madridista, que mejora cada semana bajo la batuta del entrenador vasco, se encuentra en un gran momento.

Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el 26 de octubre al Barcelona en el Clásico y buscan asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre, frente al Liverpool de Arne Slot.

Su única derrota esta temporada se remonta a finales de septiembre cuando cayó ante el Atlético por 5-2. Pero, desde entonces, los pupilos de Alonso han progresado rápidamente.

Muchos aficionados del Liverpool esperaban que el prometedor técnico español tomara las riendas en Anfield cuando Jürgen Klopp anunció su marcha al final de la temporada 2023-2024.

Elegante con el balón, Alonso fue el cerebro del mediocampo del Liverpool entre 2004 y 2009 y pieza clave en la conquista de la Liga de Campeones de 2005 en Estambul, antes de irse al Real Madrid.

13 triunfos en 14 partidos

Pero Alonso decidió permanecer un año más en el Bayer Leverkusen como técnico y luego asumió el puesto de Carlo Ancelotti después de que el club merengue terminara la temporada pasada sin un título importante.

Su impacto en el Real Madrid se nota: 13 triunfos de sus 14 partidos esta temporada.

Con mayor intensidad sin el balón, el equipo es más sólido. "Para ganar campeonatos hay que defender bien, hacer porterías a cero", dijo el técnico vasco tras golear 4-0 al Valencia el sábado.

La prensa española ensalza al entrenador por haber "forjado una nueva identidad" a un equipo que ahora "domina, asfixia y somete a sus oponentes", un cambio radical respecto a la apatía de la pasada campaña.

Ningún equipo en Europa tiene más recuperaciones de balón en el último tercio del campo que el Real Madrid.

Además, Alonso también ha mostrado su disposición a realizar cambios tácticos durante los partidos, mientras que el equipo de Ancelotti era más predecible.

Incluso, el de Tolosa decidió que su equipo entrenara en Madrid antes de viajar a Merseyside para que el Liverpool no tenga pistas sobre cómo planteará el choque.

"Es una decisión mía porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras", afirmó.

Estrellas, al alza

Alonso también está sabiendo sacar lo mejor de las estrellas de su equipo, con quizás una excepción: Vinicius.

El extremo brasileño mostró su frustración con gestos de desaprobación hacia su entrenador tras ser sustituido durante el Clásico.

Después, el jugador pidió públicamente disculpas a los aficionados y al club, sin mencionar a su técnico, aunque Alonso dijo que el asunto estaba resuelto.

Vinicius impresionó contra el Valencia a pesar de fallar un penal, por lo que el manejo con cautela de Alonso puede ser la forma correcta de mantener al delantero como un activo útil esta temporada.

Por otra parte, Mbappé está en un estado de forma sensacional.

El delantero francés falló un penal la temporada pasada en Anfield cuando el Madrid cayó por 2-0 en un momento bajo de confianza, pero la recuperó pronto.

Mbappé no solo lleva 18 goles en todas las competiciones este curso, sino que es el primer elemento en presionar al equipo rival cuando el Real Madrid no tiene la posesión.

Otro jugador revitalizado es el internacional inglés Jude Bellingham. Con goles contra el Barça, Juventus y Valencia las últimas dos semanas, el centrocampista se ha convertido en un jugador clave.

Tras operarse del hombro en verano, Alonso devolvió la titularidad a Bellingham ante el Atlético, pero no resultó cómo esperaba.

El entrenador reconoció su error al apresurar su regreso y lo dejó en el banquillo durante los dos partidos siguientes hasta que estuvo listo.

El martes, Alonso intentará amargar a los hinchas del Liverpool en su regreso a Anfield para demostrar además que su plantilla puede luchar por los grandes trofeos, mientras sigue adaptándose a su estilo.

