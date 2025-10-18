Xabi Alonso apoya las protestas contra el partido de Miami

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reiteró este sábado que está en desacuerdo con la disputa del partido Villarreal-Barcelona en Miami y reconoció que ve bien las protestas de los futbolistas en esta jornada.

"Mi opinión es la misma cuando me preguntasteis hace dos meses. Estamos en contra del partido, creemos que adultera la competición", comenzó Alonso la rueda de prensa previa al choque de LaLiga ante el Getafe.

"No ha habido unanimidad ni consulta para que se juegue en campo neutral. Las protestas son positivas y ese sentir es positivo. Creemos que se puede dar, si hay unanimidad, pero no es el caso", prosiguió.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció el viernes una "protesta simbólica" al inicio de cada partido de la novena fecha de LaLiga con motivo de la deslocalización del encuentro programado para el 20 de diciembre en Estados Unidos.

Sin embargo, el preparador vasco admitió que "las decisiones que haya que tomar para que no suceda, probablemente toca a otra gente".

Sobre el estado del francés Kylian Mbappé, Alonso afirmó que se encuentra bien de las molestias del tobillo, que sufrió con su selección en el parón de octubre, y que podría salir de titular.

En cambio, el defensa Dean Huijsen seguirá sin reaparecer por sus problemas musculares en el sóleo.

"Todos los que fueron con la selección salvo Dean, han vuelto bien. Tanto hoy (sábado) como ayer (viernes) han podido entrenar", precisó.

El Real Madrid, líder con 21 puntos jugará el domingo en Getafe (11º, 11 puntos) para conservar el liderato del campeonato español, a una semana del Clásico contra el FC Barcelona (2º, 19 puntos).

