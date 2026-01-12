Xabi Alonso deja el Real Madrid tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa

12 ene (Reuters) - El entrenador Xabi Alonso ha dejado el Real Madrid de mutuo acuerdo un día después de la derrota 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, informó el lunes el club.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", dijo el club en un comunicado.

Asimismo, indicó que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo, tras haber dirigido a distintas categorías inferiores del Real Madrid desde 2020.

El Madrid se despidió de Alonso poco más de siete meses después de su nombramiento, tras una mala racha de resultados en todas las competiciones.

El excentrocampista del club, que firmó un contrato de tres años en mayo tras una impresionante etapa en el Bayer Leverkusen, vio cómo su etapa en el Santiago Bernabéu se desmoronaba rápidamente.

El exinternacional español había llevado al Leverkusen a una histórica campaña invicta para ganar el título de la Bundesliga en la temporada 2023-24, junto con la corona en la Copa de Alemania y una aparición en la final de la Europa League, lo que llevó al Madrid a traerlo de vuelta al club como entrenador.

Sin embargo, el regreso de Alonso no logró replicar el éxito de Zinedine Zidane, que llevó al club a ganar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones.

Su corta etapa en el puesto se vio empañada por las discordancias internas, con reportes de enfrentamientos con jugadores veteranos, entre ellos Federico Valverde y Vinicius Jr.

Los malos resultados del Madrid bajo la dirección de Alonso incluyeron derrotas ante el París Saint-Germain en el Mundial de Clubes, ante el Atlético de Madrid en LaLiga y ante el Liverpool y el Manchester City en la Liga de Campeones.

Arbeloa asumirá el cargo de inmediato y estará en el banquillo el miércoles, cuando el Madrid visite al Albacete de la segunda división por los octavos de final de la Copa del Rey.

Tras liderar LaLiga a principios de temporada con una ventaja de cinco puntos sobre Barcelona, el Madrid de Alonso se derrumbó y ahora es segundo, a cuatro puntos del equipo catalán, campeón del año pasado.

El nombramiento de Alonso se consideró inicialmente un proyecto a largo plazo, pero su destitución pone de manifiesto la impaciencia ante el incumplimiento de los altos estándares del Madrid.

(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)