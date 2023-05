Xabi Alonso, "muy feliz", seguirá en Bayer Leverkusen la próxima temporada

"Sí, es correcto": Xabi Alonso respondió lacónicamente este miércoles a la pregunta sobre si seguiría en el banquillo del Bayer Leverkusen la próxima temporada, un club en el que se siente "muy feliz", estimó.

"Estoy muy feliz con el equipo, con el club. No me preocupo por mi futuro", explicó Xabi Alonso en conferencia de prensa la víspera de enfrentarse a la AS Roma en la vuelta de semifinales de la Europa League, el jueves en Alemania (19H00 GMT).

Entrenador del Bayer Leverkusen desde comienzos de octubre de 2022 en sustitución del suizo Gerardo Seoane, Xabi Alonso tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio de 2024.

El técnico vasco de 41 años ha enderezado el rumbo del Bayer, que pasó de pelear por la salvación (17º y penúltimo a su llegada), a luchar por los puestos europeos (7º a dos fechas para la conclusión de la temporada).

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen salvó el tercer puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo que permitió al equipo acceder a las rondas eliminatorias de la Europa League, en las que ha dejado fuera al Mónaco francés, al Ferencvaros húngaro y al Unión Saint-Gilloise belga.

Su trayectoria en su primera experiencia al frente de un banquillo de renombre ya ha hecho que algunos grandes clubes europeos lo vigilen de cerca para una eventual futura incorporación.

