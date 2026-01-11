Xabi Alonso sobre derrota en Supercopa: "Duele de cualquier manera"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció este domingo que "duele" haber perdido (2-1) la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita.

"Duele de cualquier manera, ha sido un partido igualado, muy competido, emocionante. Se te queda el sabor de que en las últimas ocasiones, las dos tan claras que hemos tenido, estuvimos cerca de empatar y, al final, le damos la enhorabuena al Barça", declaró Alonso a Movistar+ antes de iniciar la rueda de prensa.

"Hemos concedido el primer gol, pero el equipo ha dado la cara, nos hemos ido 2-2 y la segunda parte ha sido competida, ajustada. Con poco han tenido fortuna en ese gol, y hemos intentado empatar, pero no ha podido ser", prosiguió.

Ante los periodistas ratificó sus sensaciones: "la decepción de no haber podido ganar esta final, pero la de orgullo de haber dado la cara hasta el último minuto".

El preparador vasco afirmó que "la final ha sido muy pareja, con diferentes momentos, con diferentes circunstancias, con los goles y con las reacciones".

Y elogió la actuación de Vinícius, que marcó el primer tanto de su equipo, una cabalgada en solitario desde casi el medio del campo.

"Ha hecho un gran partido, ha sido desequilibrante, el gol ha sido espectacular, ha sido una gran amenaza por su pasillo", señaló el entrenador antes de subrayar que el brasileño pidió el cambio en el 85' por calambres.

"No estamos contentos por el resultado, pero podemos sacar cosas positivas, tenemos que dar la vuelta lo antes posible", recalcó.