Xabi Alonso sobre el Balón de Oro: “No estoy en el jurado ni tengo que votar”

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, rechazó este lunes hablar del Balón de Oro, que se concederá este lunes, con Ousmane Dembelé y Lamine Yamal como favoritos, al asegurar que no ha pensado al respecto.

“Ya veremos qué pasa. Sí que veo mucho fútbol, pero no es mi tema, no estoy en el jurado ni tengo que votar. Veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado, pienso en el Levante”, afirmó Alonso en rueda de prensa.

Tampoco quiso opinar sobre la previsible ausencia de representación madridista en la entrega del premio.

“Tenemos mañana partido en Levante y cada partido es muy importante. Mi cabeza no está en eso, cero. Está solo en el Levante”, prosiguió sobre su rival al que se enfrentará el martes en la Ciutat de Valencia.

“Estamos mejor y en el camino. Podemos estar mejor. Estamos en fase de construcción”, señaló el preparador vasco, antes de subrayar que el equipo debe tener la ambición de querer más. “Queremos ganar muchos puntos y hay que ganar muchos partidos”, indicó.

Ante el enfado de algunos futbolistas tras ser cambiados, Alonso recordó que también fue jugador: “Cuando me cambiaban no era el mejor momento. Lo llevo con normalidad, naturalidad. No hago una gran bola de esto”.

Preguntado si habló con Vinícius, al que le sentó mal su sustitución el sábado en la victoria de su equipo ante el Espanyol, se limitó a asegurar que “todos estaban contentos por la victoria y las sensaciones.

“Todos entienden el rol que queremos para el equipo, que hay que sumar”, apuntó el técnico vasco.

rsc/iga